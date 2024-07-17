Пикантно и необычно: как приготовить джем из помидоров

Такой джем готовят в Испании и Италии и подают к сырам и на брускеттах.

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Джем из помидоров можно сделать слаще и тогда это будет почти десерт, а можно добавить соли и тогда это будет прекрасная добавка к сырам и мясу. Можно добавить к джему петрушку, базилик, эстрагон, тимьян, или другие ароматные травы по вашему вкусу. Рецептом поделились на сайте Il Cuore In Pentola.

Лучше использовать помидоры разных сортов, чтобы вкус получился богаче. Идеально, если какие-то помидоры будут слегка переспелыми, а какие-то покрепче, — это сделает структуру джема интересней.

Джем из помидоров

Ингредиенты:

помидоры сливки — 260 г;

круглые красные помидоры — 280 г;

желтые помидоры черри — 280 г;

сахар — 410 г;

пектин — 3 г;

чеснок — 2 зубчика;

имбирь — 5 г;

рисовый уксус — 25 мл;

соль — по вкусу.

Помидоры нарежьте кубиками и ломтиками, как вам удобно. Чеснок нарежьте ломтиками, имбирь очистите и разрежьте на 2–4 крупные части.

Сахар смешайте с пектином: это нужно для того, чтобы пектин не застыл в мармеладе комом.

Выложите помидоры, чеснок и имбирь в широкий сотейник, разогретый на большом огне, всыпьте сахаром с пектином и подождите, пока не выделится влага. Влейте уксус и варите 5–10 минут, пока не испарится влага. Сироп должен загустеть и стать более тягучим.

Посолите джем по вкусу и оставьте на сутки. Готовый томатный джем разложите по стерилизованным банкам и уберите в холодильник. Там он может храниться до 2 месяцев.

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