Пікантно і незвично: як приготувати джем із помідорів

Такий джем готують в Іспанії та Італії і подають до сирів й на брускеттах.

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Джем із помідорів можна зробити солодшим і тоді це буде майже десерт, а можна додати солі і тоді це буде чудова добавка до сирів та м'яса. Можна додати до джему петрушку, базилік, естрагон, чебрець, або інші ароматні трави на ваш смак. Рецептом поділилися на сайті Il Cuore In Pentola.

Краще використовувати помідори різних сортів, щоб смак вийшов багатшим. Ідеально, якщо якісь помідори будуть злегка перестиглими, а якісь міцнішими, — це зробить структуру джему цікавішою.

Джем із помідорів

Інгредієнти:

помідори сливки — 260 г;

круглі червоні помідори — 280 г;

жовті помідори чері — 280 г;

цукор — 410 г;

пектин — 3 г;

часник — 2 зубчики;

імбир — 5 г;

рисовий оцет — 25 мл;

сіль — за смаком.

Помідори наріжте кубиками і скибочками, як вам зручно. Часник наріжте скибочками, імбир очистіть і розріжте на 2–4 великі частини.

Цукор змішайте з пектином: це потрібно для того, щоб пектин не застиг у мармеладі грудкою.

Викладіть помідори, часник та імбир у широкий сотейник, розігрітий на великому вогні, всипте цукровий пісок із пектином і почекайте, поки не виділиться волога. Влийте оцет і варіть 5–10 хвилин, поки не випарується волога. Сироп має загуснути і стати більш тягучим.

Посоліть джем за смаком і залиште на добу. Готовий томатний джем розкладіть по стерилізованих банках і приберіть у холодильник. Там він може зберігатися до 2 місяців.

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