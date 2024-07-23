Пікантний і дуже смачний: рецепт виноградного салату

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Виноградний салат — це салат із несподіваного набору продуктів, які ідеально поєднуються разом.

Виноградний салат готується зі свіжого салату, винограду та сиру горгонзола. Решта інгредієнтів вдало його доповнюють. Це барвиста й апетитна страва, яка чудово підійде для літньої вечері. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Для оптимального результату важливо, щоб інгредієнти були дуже свіжими і відмінної якості. Ви можете замінити шпинат або салат руколою або вашими улюбленими салатами. Замість хамону можна додати шинку або підсушений бекон, а замість горгонзоли вибрати напівстиглий пекоріно або фету. Для сильнішого й ароматнішого смаку замість яблучного оцту можна використати бальзамічний.

Салат із виноградом

Інгредієнти:

салат (або шпинат) — 150 г;

білий або чорний виноград без кісточок — 150 г;

горгонзола — 100 г;

хамон — 100 г;

очищені волоські горіхи — 50 г;

оливкова олія — 4 столові ложки;

яблучний оцет — 1 столова ложка.

Виноград треба добре вимити й обсушити. Розріжте виноградини навпіл і відкладіть убік. Акуратно вимийте та висушіть шпинат і салат.

Наріжте горгонзолу кубиками. Приготуйте заправку, змішавши в невеликій мисці оливкову олію з сіллю.

Також додайте оцет, перемішайте і відставте убік.

Зберіть виноградний салат, вибравши велику низьку миску, або форму для запікання. Покладіть салат, потім виноград, потім кубики сиру, хамон. Нарешті додайте очищені волоські горіхи, нарізані на свій смак.

Полийте виноградний салат підготовленою заправкою й акуратно перемішайте.

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