Салат "Цезарь": как приготовить самый популярный салат в мире

Салату "Цезарь" исполнилось сто лет в этом году. И это прекрасный повод, чтобы его приготовить.

Related video

Простой салат "Цезарь" с курицей — народный вариант любимого классического блюда. Изначально салат "Цезарь", названный в честь его создателя Цезаря Кардини из Тихуаны, готовили очень просто: листья салата романно, соус и чесночные гренки. Со временем классическим стал считаться и рецепт салата с курицей, перепелиными яйцами и помидорами. Именно его Фокус и расскажет, как приготовить.

Салат "Цезарь"

Ингредиенты:

Для салата:

куриное филе – 1 шт;

белый хлеб – 200 г;

перепелиные яйца — 4 шт. (или 2 куриных яйца);

листовой салат – 150 г;

помидоры черри — 200 г;

твердый сыр – 150 г.

Для соуса:

чеснок – 1 зубчик;

лимонный сок – 1 ч. л.;

горчица – 1 ч. л.;

майонез – 100-150 г;

соль, перец – по вкусу.

Сначала приготовьте сухарики. Для этого срежьте с хлеба корку, мякиш нарежьте кубиками. Выложите их на противень, выстланный бумагой для выпечки, и поместите в духовку, нагретую до 160°C, на 10-15 минут. Они должны подсохнуть и стать хрустящими. Дайте остыть.

Яйца для салата сварите вкрутую. Очистите и разрежьте на половинки (перепелиные) или на четвертинки (куриные).

Листья салата вымойте и хорошо обсушите. Порвите на кусочки.

Куриное филе приготовьте на гриле, или подрумяньте на обычной сковороде. Помидоры черри вымойте, обсушите и разрежьте пополам.

Половину сыра нарежьте кубиками, оставшийся — натрите на мелкой терке.

Приготовьте простой чесночный соус для салата Цезарь с курицей. Чеснок пропустите через пресс в небольшую мисочку. Добавьте лимонный сок, горчицу, майонез, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

На блюдо выложите половину листьев салата и полейте их небольшим количеством соуса. Затем выложите половину куриного филе и посыпьте половиной сухариков. Снова полейте соусом. Выложите оставшиеся листья салата, сухарики, куриное филе и сыр, нарезанный кубиками.

Полейте оставшимся чесночным соусом, украсьте помидорами черри и перепелиными (или куриными) яйцами. Посыпьте тертым сыром и сразу подайте на стол. Твердый сыр лучше заменить пармезаном. Так получится пикантней.

Читайте также:

100 лет салату "Цезарь": как салат из ресторана Тихуаны стал популярен по всему миру

Классический или обновленный "Цезарь": какой салат выбрать

Постный Цезарь. Как приготовить популярный салат с грибами