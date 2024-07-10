Салат "Цезар": як приготувати найпопулярніший салат у світі

Салату "Цезар" виповнилося сто років цього року. І це прекрасний привід, щоб його приготувати.

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Простий салат "Цезар" з куркою — народний варіант улюбленої класичної страви. Спочатку салат "Цезар", названий на честь його творця Цезаря Кардіні з Тіхуани, готували дуже просто: листя салату романно, соус і часникові грінки. Згодом класичним став вважатися і рецепт салату з куркою, перепелиними яйцями і помідорами. Саме його Фокус і розповість, як приготувати.

Салат "Цезар"

Інгредієнти:

Для салату:

куряче філе — 1 шт;

білий хліб — 200 г;

перепелині яйця — 4 шт. (або 2 курячих яйця);

листовий салат — 150 г;

помідори чері — 200 г;

твердий сир — 150 г.

Для соусу:

часник — 1 зубчик;

лимонний сік — 1 ч. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

майонез — 100-150 г;

сіль, перець — за смаком.

Спочатку приготуйте сухарики. Для цього зріжте з хліба кірку, м'якуш наріжте кубиками. Викладіть їх на деко, вистелене папером для випічки, і помістіть у духовку, нагріту до 160°C, на 10-15 хвилин. Вони мають підсохнути і стати хрусткими. Дайте охолонути.

Яйця для салату зваріть круто. Очистіть і розріжте на половинки (перепелині) або на четвертинки (курячі).

Листя салату вимийте та добре обсушіть. Порвіть на шматочки.

Куряче філе приготуйте на грилі, або підрум'яньте на звичайній сковороді. Помідори чері вимийте, обсушіть і розріжте навпіл.

Половину сиру наріжте кубиками, решту — натріть на дрібній тертці.

Приготуйте простий часниковий соус для салату Цезар із куркою. Часник пропустіть через прес у невелику мисочку. Додайте лимонний сік, гірчицю, майонез, посоліть і поперчіть за смаком. Ретельно перемішайте.

На блюдо викладіть половину листя салату і полийте його невеликою кількістю соусу. Потім викладіть половину курячого філе і посипте половиною сухариків. Знову полийте соусом. Викладіть решту листя салату, сухарики, куряче філе і сир, нарізаний кубиками.

Полийте часниковим соусом, що залишився, прикрасьте помідорами чері та перепелиними (або курячими) яйцями. Посипте тертим сиром і відразу подайте на стіл. Твердий сир краще замінити пармезаном. Так вийде пікантніше.

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