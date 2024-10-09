Салат "Белая шуба": рецепт любимого блюда по-новому

Несмотря на то, что в этом салате нет нескольких привычных ингредиентов. он получается не менее вкусным, чем оригинал.

Related video

Салат "Сельдь под шубой" — пожалуй, один из самых популярных среди украинцев, без него не обходится ни один праздничный стол. Кулинарный блогер nastiabarbar поделилась еще одним вариантом этого блюда под названием "Белая шуба". Как вы уже поняли, в составе такого салата нет свеклы. Однако от этого его вкус хуже не стал.

Салат "Белая шуба"

Ингредиенты:

картофель – 3-4 шт.;

сельдь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

сахар – 1 ч. л.;

соль – 1/2 ч. л.;

уксус – 2 ст. л.;

горячая вода;

яблоко – 1 шт.;

яйца – 2 шт. (нужны только белки);

сыр твердый – 100 г;

майонез.

Способ приготовления:

Лук порезать полукольцами, добавить соль, сахар, уксус и залить горячей водой, дать постоять 20 мин. Картофель и яйца отварить. Сельдь разобрать на два филе.

Салат можно собирать в кольце, но это не обязательно. На нижний слой выложить натертый на крупной терке картофель, смазанный майонезом. Далее — слой рыбы, нарезанной кубиками, затем — снова майонез. Следующие слои — лук, яблоко, натертое на терке, и майонез. Сверху выложить натертый сыр, но не весь, потому что немного понадобится для украшения салата. Сверху сыр смазать майонезом, а верх посыпать тертыми на терке белками. Остатками тертого сыра украсить салат.

Читайте также:

Салат "Мужской": как приготовить вкуснейшее блюдо за 5 минут (видео)

Теплый салат с баклажанами и сыром: пошаговый рецепт

Капустный салат с вкусной заправкой: рецепт популярнейшего коул слоу