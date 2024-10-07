Салат "Мужской": как приготовить вкуснейшее блюдо за 5 минут (видео)

Чтобы салат был еще вкуснее, можно отправить его ненадолго в холодильник.

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Вкусный, сытный и очень быстрый салат, который можно приготовить из доступных ингредиентов, не тратя время на их дополнительную варку или жарку, – изюминка в записной книжке каждой хозяйки. Рекомендуем вам взять на заметку рецепт кулинарного блогера Кристин Азизян. Она рассказала, как сделать блюдо, которое порадует вашего мужчину.

Салат "Мужской"

Ингредиенты:

свежие огурцы – 2-3 шт;

сырокопченая колбаса (или любая по вкусу) – 100-150 гр;

сухарики любые;

зеленый горошек;

зелень: укроп, петрушка, зеленый лук (можно приготовить и без зелени).

Для заправки:

сметана – 2-3 ст. л;

горчица – 1 ч. л (или майонез);

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Колбасу и огурцы порезать соломкой или кубиками (на ваше усмотрение), высыпать в глубокую миску. Туда же добавить горошек, сухарики, соль, перец, зелень. Полить заправкой, смешав все ингредиенты, и перемешать. Салат готов. Если он постоит немного в холодильнике, его вкус будет еще богаче.

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