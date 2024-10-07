Салат "Мужской": как приготовить вкуснейшее блюдо за 5 минут (видео)
Чтобы салат был еще вкуснее, можно отправить его ненадолго в холодильник.
Вкусный, сытный и очень быстрый салат, который можно приготовить из доступных ингредиентов, не тратя время на их дополнительную варку или жарку, – изюминка в записной книжке каждой хозяйки. Рекомендуем вам взять на заметку рецепт кулинарного блогера Кристин Азизян. Она рассказала, как сделать блюдо, которое порадует вашего мужчину.
Салат "Мужской"
Ингредиенты:
- свежие огурцы – 2-3 шт;
- сырокопченая колбаса (или любая по вкусу) – 100-150 гр;
- сухарики любые;
- зеленый горошек;
- зелень: укроп, петрушка, зеленый лук (можно приготовить и без зелени).
Для заправки:
- сметана – 2-3 ст. л;
- горчица – 1 ч. л (или майонез);
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Колбасу и огурцы порезать соломкой или кубиками (на ваше усмотрение), высыпать в глубокую миску. Туда же добавить горошек, сухарики, соль, перец, зелень. Полить заправкой, смешав все ингредиенты, и перемешать. Салат готов. Если он постоит немного в холодильнике, его вкус будет еще богаче.
Читайте также:
Теплый салат с баклажанами и сыром: пошаговый рецепт
Капустный салат с вкусной заправкой: рецепт популярнейшего коул слоу
Салат с индейкой и апельсином: рецепт простого и изысканного блюда