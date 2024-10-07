Теплый салат с баклажанами и сыром: пошаговый рецепт

Вместо феты для приготовления такого салата можно взять брынзу.

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Вкуснейший теплый салат с баклажанами и сыром фета – идеальное осеннее блюдо, которое украсит любой стол и получается невероятно аппетитным. Как его приготовить, рассказала кулинарный блогер Катерина Мовчан.

Теплый салат с баклажанами и сыром

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт;

лук крупный – 1 головка;

болгарский перец – 2 шт;

помидоры черри – 300 гр;

фета – 180 гр (можно взять брынзу);

растительное масло – 2 ст. л;

соевый соус – 2 ст. л;

соль, перец и сушеный орегано – по вкусу;

свежая петрушка – по вкусу.

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 200 градусов.

Баклажаны и перец порезать крупными кубиками, лук порезать перьями (не тонко и не слишком большими кусочками), черри разрезать пополам. Все овощи сложить в форму для запекания.

Добавить к овощам масло, соевый соус, соль, перец и сушеный орегано. Хорошо перемешать и поставить запекаться в духовку на 30-40 минут.

Фету порезать средними кубикамм. Петрушку мелко нарезать.

Достать запеченные овощи, добавить зелень и фету. Перемешать и можно подавать на стол.

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