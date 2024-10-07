Теплий салат із баклажанами та сиром: покроковий рецепт

Замість фети для приготування такого салату можна взяти бринзу.

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Надзвичайно смачний теплий салат із баклажанами та сиром фета — ідеальна осіння страва, яка прикрасить будь-який стіл і виходить неймовірно апетитною. Як його приготувати, розповіла кулінарна блогерка Катерина Мовчан.

Теплий салат із баклажанами та сиром

Інгредієнти:

баклажани — 2 шт;

цибуля велика — 1 головка;

болгарський перець — 2 шт;

помідори чері — 300 г;

фета — 180 гр (можна взяти бринзу);

рослинна олія — 2 ст. л;

соєвий соус — 2 ст. л;

сіль, перець і сушений орегано — за смаком;

свіжа петрушка — за смаком.

Спосіб приготування:

Духовку розігріти до 200 градусів.

Баклажани і перець порізати великими кубиками, цибулю порізати пір'ям (не тонко і не надто великими шматочками), чері розрізати навпіл. Усі овочі скласти у форму для запікання.

Додати до овочів олію, соєвий соус, сіль, перець і сушений орегано. Добре перемішати і поставити запікатися в духовку на 30-40 хвилин.

Фету порізати середніми кубиками. Петрушку дрібно нарізати.

Дістати запечені овочі, додати зелень і фету. Перемішати і можна подавати на стіл.

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