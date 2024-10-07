Теплий салат із баклажанами та сиром: покроковий рецепт
Замість фети для приготування такого салату можна взяти бринзу.
Надзвичайно смачний теплий салат із баклажанами та сиром фета — ідеальна осіння страва, яка прикрасить будь-який стіл і виходить неймовірно апетитною. Як його приготувати, розповіла кулінарна блогерка Катерина Мовчан.
Теплий салат із баклажанами та сиром
Інгредієнти:
- баклажани — 2 шт;
- цибуля велика — 1 головка;
- болгарський перець — 2 шт;
- помідори чері — 300 г;
- фета — 180 гр (можна взяти бринзу);
- рослинна олія — 2 ст. л;
- соєвий соус — 2 ст. л;
- сіль, перець і сушений орегано — за смаком;
- свіжа петрушка — за смаком.
Спосіб приготування:
Духовку розігріти до 200 градусів.
Баклажани і перець порізати великими кубиками, цибулю порізати пір'ям (не тонко і не надто великими шматочками), чері розрізати навпіл. Усі овочі скласти у форму для запікання.
Додати до овочів олію, соєвий соус, сіль, перець і сушений орегано. Добре перемішати і поставити запікатися в духовку на 30-40 хвилин.
Фету порізати середніми кубиками. Петрушку дрібно нарізати.
Дістати запечені овочі, додати зелень і фету. Перемішати і можна подавати на стіл.
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