Швидко та смачно: як приготувати мариновані баклажани

Швидко мариновані баклажани готуються дуже швидко і відмінно підходять до смаженої картоплі.

Related video

Баклажани – ідеальний овоч. З нього можна приготувати рагу, ікру, просто посмажити та замаринувати. Виходить пікантно та дуже смачно. І плюс цього рецепта в тому, що баклажани готуються швидко і вже наступного дня готові о вживання. Рецептом поділились на сайті Cookorama.

Швидко мариновані баклажани

Інгредієнти:

три баклажани;

олія — 2 ст. л.;

соєвий соус — 4 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

лимонний сік — 3 ст. л.;

зелень (петрушка, кріп, базилік);

перець чилі — 1/2 шт.

Розрізаємо баклажани навпіл і відварюємо до м'якості. На це піде від 10 до 20 хвилин залежно від розміру баклажанів.

Зелень та гострий перець дрібно нарізаємо. Змішуємо в мисці олію, мед, соєвий соус, лимонний сік та додаємо зелень та гострий перчик.

Готові баклажани ріжемо на великі шматки й заправляємо маринадом. І відправляємо до холодильника хоча б на ніч.

Читайте також:

Стейки з баклажанів: як приготувати смачну закуску в хрусткому паніруванні

Овочева закуска на зиму: рецепт смачного салату з баклажанів

Ікра з баклажанів по-одеськи: рецепт від справжнього одесита