Швидко та смачно: як приготувати мариновані баклажани
Швидко мариновані баклажани готуються дуже швидко і відмінно підходять до смаженої картоплі.
Баклажани – ідеальний овоч. З нього можна приготувати рагу, ікру, просто посмажити та замаринувати. Виходить пікантно та дуже смачно. І плюс цього рецепта в тому, що баклажани готуються швидко і вже наступного дня готові о вживання. Рецептом поділились на сайті Cookorama.
Швидко мариновані баклажани
Інгредієнти:
- три баклажани;
- олія — 2 ст. л.;
- соєвий соус — 4 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- лимонний сік — 3 ст. л.;
- зелень (петрушка, кріп, базилік);
- перець чилі — 1/2 шт.
Розрізаємо баклажани навпіл і відварюємо до м'якості. На це піде від 10 до 20 хвилин залежно від розміру баклажанів.
Зелень та гострий перець дрібно нарізаємо. Змішуємо в мисці олію, мед, соєвий соус, лимонний сік та додаємо зелень та гострий перчик.
Готові баклажани ріжемо на великі шматки й заправляємо маринадом. І відправляємо до холодильника хоча б на ніч.
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