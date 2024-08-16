Ікра з баклажанів по-одеськи: рецепт від справжнього одесита
Запечені на грилі овочі, необхідні для приготування ікри, будуть ароматнішими і додадуть страві особливого смаку.
Популярність баклажанів, як і їхню користь, складно переоцінити, особливо під час пікніків. Адже приготовані на грилі, ці овочі не перестають тішити своїм смаком. Кулінарний блогер Валерій Пономар пропонує приготувати іру з баклажанів по-одеськи, причому запікати їх він пропонує на грилі. Тоді ікра вийде більш ароматною. Хто як не справжній одесит може краще розповісти і показати, як робити цю смачну намазку.
Ікра з баклажанів по-одеськи
Інгредієнти:
- баклажани — 3 шт;
- солодкий перець — 3 шт;
- помідор — 3 шт;
- цибуля — 1 шт;
- часник — 2-3 зубчики;
- гострий перець — 1/2 шт;
- рослинна олія — 1 ст. л;
- сіль і чорний перець до смаку.
Спосіб приготування:
Овочі запекти на вугіллі або в духовці, але на вугіллі буде ароматніше. Накрити їх плівкою або помістити в пакет, щоб легко очистити від шкірки.
Усі овочі нарізати ножем, щоб відчувався кожен шматочок, заправити олією, сіллю і перцем.
Залишити на 30 хвилин настоятися і можна пробувати.
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