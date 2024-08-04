Незмінно викликають фурор: рецепт маринованих цілком баклажанів на зиму

Приготовлені таким чином баклажани можна їсти, як є. А можна готувати з них салати.

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Мариновані баклажани на зиму можна назвати напівфабрикатом. Вони вже готові, але можна також робити з ними рулетики, або додавати їх у салати. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Мариновані баклажани

Інгредієнти:

1,5 кг невеликих баклажанів;

5 горошин чорного перцю;

3 лаврові листки;

10 зубчиків часнику;

1,5 л води;

1 ст. л. з верхом солі;

70 мл оцту 9%.

Обріжте у баклажанів хвостики, очистіть часник. На дно стерилізованої трилітрової банки покладіть горошини перцю, часник, лавровий лист. Щільно укладіть баклажани в банку.

Закип'ятіть воду для маринаду, залийте в банку з баклажанами до самого верху. Залиште на 25-30 хв. Потім злийте воду в каструлю, додайте сіль і доведіть до кипіння.

Влийте в банку оцет і залийте баклажани киплячим маринадом. Закатайте кришкою, переверніть догори дном, укутайте і залиште до повного охолодження.

З маринованих таким чином баклажанів можна приготувати смачний і просто салат: наріжте їх, збризніть оливковою олією та додайте дрібно нарізану цибулю і зелень. Наприклад кінзу, або петрушку. Можна замість цибулі додати часник.

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