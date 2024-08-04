Неизменно производят фурор: рецепт маринованных целиком баклажанов на зиму
Приготовленные таким образом баклажаны можно есть, как есть. А можно готовить из них салаты.
Маринованные баклажаны на зиму можно назвать полуфабрикатом. Они уже готовы, но можно также делать с ними рулетики, или добавлять их в салаты. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Маринованные баклажаны
Ингредиенты:
- 1,5 кг небольших баклажанов;
- 5 горошин черного перца;
- 3 лавровых листа;
- 10 зубчиков чеснока;
- 1,5 л воды;
- 1 ст. л. с верхом соли;
- 70 мл уксуса 9%.
Обрежьте у баклажанов хвостики, очистите чеснок. На дно стерилизованной трехлитровой банки положите горошины перца, чеснок, лавровый лист. Плотно уложите баклажаны в банку.
Вскипятите воду для маринада, залейте в банку с баклажанами до самого верха. Оставьте на 25-30 мин. Затем слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и доведите до кипения.
Влейте в банку уксус и залейте баклажаны кипящим маринадом. Закатайте крышкой, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.
Из маринованных таким образом баклажанов можно приготовить вкусный и просто салат: нарежьте их, сбрызните оливковым маслом и добавьте мелко нарезанный лук и зелень. Например кинзу, или петрушку. Можно вместо лука добавить чеснок.
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