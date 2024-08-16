Икра из баклажанов по-одесски: рецепт от настоящего одессита

Запеченные на гриле овощи, необходимые для приготовления икры, будут более ароматными и придадут блюду особенный вкус.

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Популярность баклажанов, как и их пользу, сложно переоценить, особенно во время пикников. Ведь приготовленные на гриле, эти овощи не перестают радовать своим вкусом. Кулинарный блогер Валерий Пономарь предлагает приготовить иру из баклажанов по-одесски, причем запекать их он предлагает на гриле. Тогда икра получится более ароматной. Кто как не настоящий одессит может лучше рассказать и показать, как делать эту вкусную намазку.

Икра из баклажанов по-одесски

Ингредиенты:

баклажаны — 3 шт;

сладкий перец — 3 шт;

помидор — 3 шт;

лук — 1 шт;

чеснок — 2-3 зубчика;

острый перец — 1/2 шт;

растительное масло — 1 ст. л;

соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

Овощи запечь на углях или в духовке, но на углях будет ароматнее. Накрыть их пленкой или поместить в пакет, чтобы легко очистить от кожуры.

Все овощи нарезать ножом, чтобы чувствовался каждый кусочек, заправить маслом, солью и перцем.

Оставить на 30 минут настояться и можно пробовать.

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