Икра из баклажанов по-одесски: рецепт от настоящего одессита
Запеченные на гриле овощи, необходимые для приготовления икры, будут более ароматными и придадут блюду особенный вкус.
Популярность баклажанов, как и их пользу, сложно переоценить, особенно во время пикников. Ведь приготовленные на гриле, эти овощи не перестают радовать своим вкусом. Кулинарный блогер Валерий Пономарь предлагает приготовить иру из баклажанов по-одесски, причем запекать их он предлагает на гриле. Тогда икра получится более ароматной. Кто как не настоящий одессит может лучше рассказать и показать, как делать эту вкусную намазку.
Икра из баклажанов по-одесски
Ингредиенты:
- баклажаны — 3 шт;
- сладкий перец — 3 шт;
- помидор — 3 шт;
- лук — 1 шт;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- острый перец — 1/2 шт;
- растительное масло — 1 ст. л;
- соль и черный перец по вкусу.
Способ приготовления:
Овощи запечь на углях или в духовке, но на углях будет ароматнее. Накрыть их пленкой или поместить в пакет, чтобы легко очистить от кожуры.
Все овощи нарезать ножом, чтобы чувствовался каждый кусочек, заправить маслом, солью и перцем.
Оставить на 30 минут настояться и можно пробовать.
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