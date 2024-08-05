Идеальное сочетание: рецепт баклажанов, запеченных с мясом

Такие запеченный баклажаны в Турции называют карнийярык и обычно подают с рисом, или свежим хлебом.

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Баклажаны с мясом – это идеальное сочетание вкусов. А запеченные в духовке – готовятся без нашего участия и экономят время. Словом, это отличный рецепт на август, когда овощей на рынках становится все больше. Рецептом поделились на сайте Yemek.

Баклажаны с мясом, или карнийярык

Ингредиенты:

6 баклажанов среднего размера;

оливковое масло – 3 ст. л.;

одна луковица;

острый перец;

фарш – 350 г;

2 зубчика чеснока;

томатная паста – 1 ч. л.;

соль, черный перец;

два помидора;

петрушка.

Баклажаны вымойте в большом количестве воды, срежьте ножки. Нагрейте 3 столовые ложки оливкового масла на сковороде. Добавьте 1 нарезанную луковицу и жарьте, пока она не зарумянится. Добавьте 2 нарезанных зеленых перца и продолжайте жарить.

Добавьте 350 граммов мясного фарша средней жирности и готовьте его с жареным луком, пока он не зарумянится.

Добавьте 2 измельченных зубчика чеснока, половину чайной ложки томатной пасты, половину чайной ложки перечной пасты (если есть), по 1 чайной ложке соли и черного перца.

Добавьте 2 нарезанных кубиками помидора, готовьте около 5 минут, затем убавьте огонь и добавьте горсть нарезанной петрушки, перемешайте в последний раз и снимите с плиты.

Запеките баклажаны целиком в жаропрочной форме. Запекайте не до мягкости, а до полуготовности. Разрежьте вдоль, но не до конца: чтобы получился кармашек. Заполните начинкой, добавьте сверху по ломтику помидора.

Запекайте карнийярык в разогретой до 170 градусов духовке в течение 20-25 минут, подавайте их горячими, по желанию с рисом.

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