Быстро и вкусно: как приготовить маринованные баклажаны
Быстро маринованные баклажаны готовятся очень быстро и отлично подходят к жареному картофелю.
Баклажаны — идеальный овощ. Из него можно приготовить рагу, икру, просто пожарить и замариновать. Получается пикантно и очень вкусно. И плюс этого рецепта в том, что баклажаны готовятся быстро и уже на следующий день готовы к употреблению. Рецептом поделились на сайте Cookorama.
Быстро маринованные баклажаны быстро маринованные баклажаны
Ингредиенты:
- три баклажана;
- масло — 2 ст. л;
- соевый соус — 4 ст. л;
- мед — 1 ст. л;
- лимонный сок — 3 ст. л;
- зелень (петрушка, укроп, базилик);
- перец чили — 1/2 шт.
Разрезаем баклажаны пополам и отвариваем до мягкости. На это уйдет от 10 до 20 минут в зависимости от размера баклажанов.
Зелень и острый перец мелко нарезаем. Смешиваем в миске масло, мед, соевый соус, лимонный сок и добавляем зелень и острый перчик.
Готовые баклажаны режем на крупные куски и заправляем маринадом. И отправляем в холодильник хотя бы на ночь.
Читайте также:
Стейки из баклажанов: как приготовить вкусную закуску в хрустящей панировке
Овощная закуска на зиму: рецепт вкусного салата из баклажанов
Икра из баклажанов по-одесски: рецепт от настоящего одессита