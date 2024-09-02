Быстро и вкусно: как приготовить маринованные баклажаны

Быстро маринованные баклажаны готовятся очень быстро и отлично подходят к жареному картофелю.

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Баклажаны — идеальный овощ. Из него можно приготовить рагу, икру, просто пожарить и замариновать. Получается пикантно и очень вкусно. И плюс этого рецепта в том, что баклажаны готовятся быстро и уже на следующий день готовы к употреблению. Рецептом поделились на сайте Cookorama.

Быстро маринованные баклажаны быстро маринованные баклажаны

Ингредиенты:

три баклажана;

масло — 2 ст. л;

соевый соус — 4 ст. л;

мед — 1 ст. л;

лимонный сок — 3 ст. л;

зелень (петрушка, укроп, базилик);

перец чили — 1/2 шт.

Разрезаем баклажаны пополам и отвариваем до мягкости. На это уйдет от 10 до 20 минут в зависимости от размера баклажанов.

Зелень и острый перец мелко нарезаем. Смешиваем в миске масло, мед, соевый соус, лимонный сок и добавляем зелень и острый перчик.

Готовые баклажаны режем на крупные куски и заправляем маринадом. И отправляем в холодильник хотя бы на ночь.

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