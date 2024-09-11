Делікатес із баклажанів: рецепт дуже апетитної закуски
Баклажани з хрусткою скоринкою і м'якою ароматною начинкою припадуть до смаку всім.
Баклажан — один із найпопулярніших овочів для приготування закусок. У кожної господині є свій перевірений рецепт, і своїм способом приготування дивовижної закуски поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна.
Закуска з баклажанів
Інгредієнти:
- баклажан — 2 штуки;
- панірувальні сухарі — 150 г;
- борошно — 100 г;
- яйця — 2-3 шт;
- м'яка фета — 250 г;
- часник — 2-3 зубчики;
- помідор — 1 шт;
- кріп — за смаком;
- сіль;
- листя салату.
Спосіб приготування:
Баклажани помити й порізати кружечками. Викласти їх у миску, підсолити і залишити на 15 хвилин.
Потім баклажани помити, дати стекти волозі.
Кожен кружечок вмочити в борошні, яйці, а потім — у панірувальних сухарях.
Обсмажити баклажани на рослинній олії, на невеликому вогні з двох боків до золотистого кольору. Викласти на паперові рушники, щоб пішов зайвий жир.
У мисці змішати сир, дрібно нарізані помідори, роздавлений часник і кріп.
На кожен кружечок баклажана викласти чайну ложку сирної маси, потім — листочок салату, а зверху накрити іншим кружечком баклажана.
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