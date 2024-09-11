Делікатес із баклажанів: рецепт дуже апетитної закуски

Баклажани з хрусткою скоринкою і м'якою ароматною начинкою припадуть до смаку всім.

Related video

Баклажан — один із найпопулярніших овочів для приготування закусок. У кожної господині є свій перевірений рецепт, і своїм способом приготування дивовижної закуски поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна.

Закуска з баклажанів

Інгредієнти:

баклажан — 2 штуки;

панірувальні сухарі — 150 г;

борошно — 100 г;

яйця — 2-3 шт;

м'яка фета — 250 г;

часник — 2-3 зубчики;

помідор — 1 шт;

кріп — за смаком;

сіль;

листя салату.

Спосіб приготування:

Баклажани помити й порізати кружечками. Викласти їх у миску, підсолити і залишити на 15 хвилин.

Потім баклажани помити, дати стекти волозі.

Кожен кружечок вмочити в борошні, яйці, а потім — у панірувальних сухарях.

Обсмажити баклажани на рослинній олії, на невеликому вогні з двох боків до золотистого кольору. Викласти на паперові рушники, щоб пішов зайвий жир.

У мисці змішати сир, дрібно нарізані помідори, роздавлений часник і кріп.

На кожен кружечок баклажана викласти чайну ложку сирної маси, потім — листочок салату, а зверху накрити іншим кружечком баклажана.

Читайте також:

Фаршировані овочі: як приготувати смачні баклажани, перці та томати

Запечені з сиром баклажани: рецепт смачної сезонної страви

Швидко та смачно: як приготувати мариновані баклажани