Деликатес из баклажанов: рецепт очень аппетитной закуски

Баклажаны с хрустящей корочкой и мягкой ароматной начинкой придутся по вкусу всем.

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Баклажан – один из самых популярных овощей для приготовления закусок. У каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт, и своим способом приготовления изумительной закуски поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.

Закуска из баклажанов

Ингредиенты:

баклажан – 2 штуки;

панировочные сухари – 150 гр;

мука – 100 гр;

яйца – 2-3 шт;

мягкая фета – 250 гр;

чеснок — 2-3 зубчика;

помидор – 1 шт;

укроп – по вкусу;

соль;

листья салата.

Способ приготовления:

Баклажаны помыть и порезать кружочками. Выложить их в миску, подсолить и оставить на 15 минут.

Затем баклажаны помыть, дать стечь влаге.

Каждый кружочек обмакнуть в муке, яйце, а затем – в панировочных сухарях.

Обжарить баклажаны на растительном масле, на небольшом огне с двух сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир.

В миске смешать творог, мелко нарезанные помидоры, давленый чеснок и укроп.

На каждый кружочек баклажана выложить чайную ложку сырной массы, затем – листик салата, а сверху накрыть другим кружочком баклажана.

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