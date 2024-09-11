Деликатес из баклажанов: рецепт очень аппетитной закуски
Баклажаны с хрустящей корочкой и мягкой ароматной начинкой придутся по вкусу всем.
Баклажан – один из самых популярных овощей для приготовления закусок. У каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт, и своим способом приготовления изумительной закуски поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.
Закуска из баклажанов
Ингредиенты:
- баклажан – 2 штуки;
- панировочные сухари – 150 гр;
- мука – 100 гр;
- яйца – 2-3 шт;
- мягкая фета – 250 гр;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- помидор – 1 шт;
- укроп – по вкусу;
- соль;
- листья салата.
Способ приготовления:
Баклажаны помыть и порезать кружочками. Выложить их в миску, подсолить и оставить на 15 минут.
Затем баклажаны помыть, дать стечь влаге.
Каждый кружочек обмакнуть в муке, яйце, а затем – в панировочных сухарях.
Обжарить баклажаны на растительном масле, на небольшом огне с двух сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир.
В миске смешать творог, мелко нарезанные помидоры, давленый чеснок и укроп.
На каждый кружочек баклажана выложить чайную ложку сырной массы, затем – листик салата, а сверху накрыть другим кружочком баклажана.
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