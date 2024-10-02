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Еда

Салат с индейкой и апельсином: рецепт простого и изысканного блюда

салат с индейкой
Фото: Скрин видео

Салат лучше всего употреблять сразу после приготовления, чтобы почувствовать вкус каждого ингредиента.

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Сочетание мяса и цитрусовых любое блюдо сделает изысканным. Поэтому если хотите побаловать себя чем-то вкусным и легким, приготовьте салат с апельсином и индейкой. Его, кстати, смело можно ставить и на праздничный стол. Рецептом поделились на канале "Консервация и кулинария".

Салат с индейкой и апельсином

Ингредиенты:

  • микс салата, зелень;
  • авокадо;
  • апельсин;
  • филе индейки — 300 гр;
  • горчица в зернах;
  • соевый соус;
  • мед (по желанию);
  • масло для заправки;
  • семена, орехи (по желанию);
  • сок лимона (по желанию).

Способ приготовления:

Филе индейки потушить или прокалить в соевом соусе с горчицей (несколько ложек горчицы, четверть соевой баночки). Можно добавить немного меда. Тушить 20 минут

Листья салата, авокадо, зелень порезать и добавить в салат. Апельсин очистить от кожуры, порезать кусочками (отрезать белую кожуру, чтобы не горчила). Пока остывает индейка, добавить орехи и семена, а затем туда же отправить порезанное соломкой или кубиками мясо.

При желании можно добавить сок лимона и горчицу в зернах.

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