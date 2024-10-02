Салат с индейкой и апельсином: рецепт простого и изысканного блюда
Салат лучше всего употреблять сразу после приготовления, чтобы почувствовать вкус каждого ингредиента.
Сочетание мяса и цитрусовых любое блюдо сделает изысканным. Поэтому если хотите побаловать себя чем-то вкусным и легким, приготовьте салат с апельсином и индейкой. Его, кстати, смело можно ставить и на праздничный стол. Рецептом поделились на канале "Консервация и кулинария".
Салат с индейкой и апельсином
Ингредиенты:
- микс салата, зелень;
- авокадо;
- апельсин;
- филе индейки — 300 гр;
- горчица в зернах;
- соевый соус;
- мед (по желанию);
- масло для заправки;
- семена, орехи (по желанию);
- сок лимона (по желанию).
Способ приготовления:
Филе индейки потушить или прокалить в соевом соусе с горчицей (несколько ложек горчицы, четверть соевой баночки). Можно добавить немного меда. Тушить 20 минут
Листья салата, авокадо, зелень порезать и добавить в салат. Апельсин очистить от кожуры, порезать кусочками (отрезать белую кожуру, чтобы не горчила). Пока остывает индейка, добавить орехи и семена, а затем туда же отправить порезанное соломкой или кубиками мясо.
При желании можно добавить сок лимона и горчицу в зернах.
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