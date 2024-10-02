Салат з індичкою та апельсином: рецепт простої та вишуканої страви
Салат найкраще вживати одразу після приготування, щоб відчути смак кожного інгредієнта.
Поєднання м'яса та цитрусових будь-яку страву зробить вишуканою. Тож якщо хочете побалувати себе чимось смачним і легким, приготуйте салат з апельсином та індичкою. Його, до речі, сміливо можна ставити і на святковий стіл. Рецептом поділилися на каналі "Консервація та кулінарія".
Салат з індичкою та апельсином
Інгредієнти:
- мікс салату, зелень;
- авокадо;
- апельсин;
- філе індички — 300 г;
- гірчиця в зернах;
- соєвий соус;
- мед (за бажанням);
- олія для заправки;
- насіння, горіхи (за бажанням);
- сік лимона (за бажанням).
Спосіб приготування:
Філе індички тушкувати або прожарити в соєвому соусі з гірчицею (кілька ложок гірчиці, чверть соєвої баночки). Можна додати трохи меду. Тушкувати 20 хвилин
Листя салату, авокадо, зелень порізати і додати в салат. Апельсин очистити від шкірки, порізати шматочками (відрізати білу шкірку, щоб не гірчила). Поки вистигає індичка, додати горіхи та насіння, а потім туди ж відправити порізане соломкою або кубиками м'ясо.
За бажання можна додати сік лимона і гірчицю в зернах.
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