Салат з індичкою та апельсином: рецепт простої та вишуканої страви

Салат найкраще вживати одразу після приготування, щоб відчути смак кожного інгредієнта.

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Поєднання м'яса та цитрусових будь-яку страву зробить вишуканою. Тож якщо хочете побалувати себе чимось смачним і легким, приготуйте салат з апельсином та індичкою. Його, до речі, сміливо можна ставити і на святковий стіл. Рецептом поділилися на каналі "Консервація та кулінарія".

Салат з індичкою та апельсином

Інгредієнти:

мікс салату, зелень;

авокадо;

апельсин;

філе індички — 300 г;

гірчиця в зернах;

соєвий соус;

мед (за бажанням);

олія для заправки;

насіння, горіхи (за бажанням);

сік лимона (за бажанням).

Спосіб приготування:

Філе індички тушкувати або прожарити в соєвому соусі з гірчицею (кілька ложок гірчиці, чверть соєвої баночки). Можна додати трохи меду. Тушкувати 20 хвилин

Листя салату, авокадо, зелень порізати і додати в салат. Апельсин очистити від шкірки, порізати шматочками (відрізати білу шкірку, щоб не гірчила). Поки вистигає індичка, додати горіхи та насіння, а потім туди ж відправити порізане соломкою або кубиками м'ясо.

За бажання можна додати сік лимона і гірчицю в зернах.

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