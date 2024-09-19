Пікантний салат із баклажанами: як приготувати смачну та корисну страву

Салат має яскравий смак та аромат, тож його можна сиело пропонувати гостям на святковий стіл.

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Продовжуючи тему страв із баклажанів, сьогодні представляємо вашій увазі рецепт пікантного салату, яким поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна. Його можна приготувати як доповнення до обіду чи вечері, а також поставити на святковий стіл.

Пікантний салат із баклажанами

Інгредієнти:

помідори солодкі — 5 середніх;

баклажан — 1 великий або 2 менші;

крохмаль кукурудзяний чи борошно;

сіль, перець — до смаку;

петрушка/кінза — до смаку;

цибуля — 1 велика головка;

крем-сир.

Маринад до цибулі:

вода — 50-60 мл;

оцет — 25 мл;

сіль — 1/2 ч. л.;

цукор — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Баклажан порізати великими кубиками. Підсолити й залишити на 15 хвилин, поки пустить сік. Тоді промокнути баклажани серветкою, щоб прибрати зайву вологу. Додати борошно або крохмаль і обкачати кожен кубик.

Смажити у фритюрі або на пательні з усіх боків золотистого кольору.

Цибулю порізати півкільцями, додати всі складові маринаду і залишити хоча б на 20 хвилин для маринування. Помідор нарізаємо кубиками, перекладаємо в миску. Злити маринад, додати цибулю до помідорів.

Туди ж викласти посмажені баклажани, додати спеції за смаком. Можна додати оливкову олію. Зверху викласти шматочки крем-сиру і посипати січеною зеленню.

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