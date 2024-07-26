Салат із баклажанами та перцем: як приготувати смачну сезонну страву

Салат виходить дуже ситним і має неймовірний смак.

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Баклажани — овоч, користь якого складно переоцінити. Вони нормалізують холестериновий рівень, зміцнюють імунітет, запобігають залізодефіцитній анемії та авітамінозу. Також вони благотворно впливають на роботу печінки, а в баклажановій шкірці сконцентровано безліч антиоксидантних речовин, що запобігають розвитку онкологічних захворювань. Тому ми продовжуємо ділитися з вами рецептами смачних страв із додаванням цього овоча. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги рецепт салату з баклажанами та перцем від кулінарної блогерки Крістін Азізян.

Салат із баклажанами та перцем

Інгредієнти:

баклажани великі — 2 шт;

зелений перець — 1 шт;

червоний перець — 1 шт;

помідори чері — 7-8 шт. Можна взяти один великий звичайний помідор;

пучок зелені: кінза та базилік;

часник — 2-3 зубчики часнику;

лимонний сік — 1-2 ст. л;

соєвий соус (можна і без нього) — 1-2 ст. л;

сіль, чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування:

Перець порізати великими шматочками, баклажани — довгими брусочками. Баклажани замочити в підсоленій воді на 15 хвилин, вилити воду та підсушити.

У розігрітій олії посмажити перці, потім баклажани. Готові овочі викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

Помідори порізати навпіл, дрібно нарізати зелень, подрібнити часник. Усі інгредієнти змішати та заправити лимонним соком, соєвим соусом і перцем.

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