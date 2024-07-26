Салат с баклажанами и перцем: как приготовить вкусное сезонное блюдо

Салат выходит очень сытным и обладает невероятным вкусом.

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Баклажаны – овощ, пользу которого сложно переоценить. Они нормализуют холестериновый уровень, укрепляют иммунитет, предупреждают железодефицитную анемию и авитаминоз. Также они благотворно влияют на работу печени, а в баклажановой кожуре сконцентрировано множество антиоксидантных веществ, предотвращающих развитие онкологических заболеваний. Пожтому мы продолжаем делиться с вами рецептами вкусных блюд с добавлением этого овоща. Сегодня предлагаем вашему вниманию рецепт салата с баклажанами и перцем от кулинарного блогера Кристин Азизян.

Салат с баклажанами и перцем

Ингредиенты:

баклажаны крупные – 2 шт;

зеленый перец – 1 шт;

красный перец – 1 шт;

помидоры черри – 7-8 шт. Можно взять один крупный обычный помидор;

пучок зелени: кинза и базилик;

чеснок – 2-3 зубчика чеснока;

лимонный сок – 1-2 ст. л;

соевый соус (можно и без него) – 1-2 ст. л;

соль, черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Перец порезать крупными кусочками, баклажаны – длинными брусочками. Баклажаны замочить в подсоленной воде на 15 минут, вылить воду и подсушить.

В разогретом растительном масле пожарить перцы, потом баклажаны. Готовые овощи выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Помидоры порезать пополам, мелко нарезать зелень, измельчить чеснок. Все ингредиенты смешать и заправить лимонным соком, соевым соусом и перцем.

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