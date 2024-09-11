Дуже просто приготувати: рецепт лечо з баклажанів на зиму

Зазвичай лечо готують із солодкого перцю та помідорів. Але з баклажанами теж виходить дуже смачно.

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Лечо з баклажанів точно заслуговує на вашу увагу. Особливо приємно буде відкрити таку банку взимку, коли свіжі овочі вже не в такому достатку, як восени. Подавати лечо з баклажанів і перцю з помідорами можна як холодну закуску або як додатковий гарнір до м'яса. Фокус розповість, як його приготувати.

Лечо з баклажанами

Інгредієнти:

баклажан — 1 кг;

помідори — 600 г;

перець солодкий червоний — 500 г;

одна цибулина;

п'ять зубчиків часнику;

олія рослинна рафінована — 200 мл;

оцет столовий 9% — 100 мл;

цукор — 4 ст. л.;

сіль — 2 ст. л.;

паприка сушена — 1 ч. л.

Баклажани наріжте кубиками. Наріжте цибулю півкільцями, а часник — великими шматочками. Солодкий перець теж наріжте кубиками, а помідори — як хочете.

У глибокій сковорідці розігрійте на середньому вогні рослинну олію. Покладіть цибулю і тушкуйте, часто помішуючи, до прозорості.

Додайте в сковорідку помідори і готуйте на повільному вогні, поки вони не стануть м'якими. Не знімаючи сковорідку з вогню, розімніть помідори в пюре.

Покладіть баклажани в сковорідку з томатно-цибулевим соусом. Додайте солодкий перець, часник. Приправте овочі паприкою. І зеленню на свій смак: м'ятою, петрушкою. Посоліть, всипте цукор і акуратно перемішайте.

Зменште нагрівання до мінімального, накрийте сковорідку кришкою і готуйте лечо 45 хвилин. Перевірте готовність і додайте сіль, перець і цукор, якщо потрібно.

Стерилізуйте банки та кришки. Поставте банки в каструлю з водою і прокип'ятіть на середньому вогні протягом 10 хвилин. Кришки також прокип'ятіть протягом кількох хвилин.

Зніміть сковорідку з вогню. Влийте оцет і перемішайте овочі. Розкладіть гаряче лечо в підготовлені простерилізовані банки та герметично закрийте.

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