Очень просто приготовить: рецепт лечо из баклажанов на зиму
Обычно лечо готовят из сладкого перца и помидоров. Но с баклажанами тоже получается очень вкусно.
Лечо из баклажанов точно заслуживает вашего внимания. Особенно приятно будет открыть такую банку зимой, когда свежие овощи уже не в таком изобилии, как осенью. Подавать лечо из баклажанов и перца с помидорами можно как холодную закуску или как дополнительный гарнир к мясу. Фокус расскажет, как его приготовить.
Лечо с баклажанами
Ингредиенты:
- баклажан — 1 кг;
- помидоры — 600 г;
- перец сладкий красный — 500 г;
- одна луковица;
- пять зубчиков чеснока;
- масло растительное рафинированное — 200 мл;
- уксус столовый 9% — 100 мл;
- сахар — 4 ст. л.;
- соль — 2 ст. л.;
- паприка сушеная — 1 ч. л.
Баклажаны нарежьте кубиками. Нарежьте лук полукольцами, а чеснок — крупно. Сладкий перец тоже нарежьте кубиками, а помидоры — как хотите.
В глубокой сковороде разогрейте на среднем огне растительное масло. Положите лук и тушите, часто помешивая, до прозрачности.
Добавьте в сковородку помидоры и готовьте на медленном огне, пока они не станут мягкими. Не снимая сковородку с огня, разомните помидоры в пюре.
Положите баклажаны в сковородку с томатно-луковым соусом. Добавьте сладкий перец, чеснок. Приправьте овощи паприкой. И зеленью по своему вкусу: мятой, петрушкой. Посолите, всыпьте сахар и аккуратно перемешайте.
Уменьшите нагрев до минимального, накройте сковородку крышкой и готовьте лечо 45 минут. Проверьте готовность и добавьте соль, перец и сахар, если требуется.
Стерилизуйте банки и крышки. Поставьте банки в кастрюлю с водой и прокипятите на среднем огне в течение 10 минут. Крышки также прокипятите в течение нескольких минут.
Снимите сковородку с огня. Влейте уксус и перемешайте овощи. Разложите горячее лечо в подготовленные простерилизованные банки и герметично закупорьте.
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