Очень просто приготовить: рецепт лечо из баклажанов на зиму

Обычно лечо готовят из сладкого перца и помидоров. Но с баклажанами тоже получается очень вкусно.

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Лечо из баклажанов точно заслуживает вашего внимания. Особенно приятно будет открыть такую банку зимой, когда свежие овощи уже не в таком изобилии, как осенью. Подавать лечо из баклажанов и перца с помидорами можно как холодную закуску или как дополнительный гарнир к мясу. Фокус расскажет, как его приготовить.

Лечо с баклажанами

Ингредиенты:

баклажан — 1 кг;

помидоры — 600 г;

перец сладкий красный — 500 г;

одна луковица;

пять зубчиков чеснока;

масло растительное рафинированное — 200 мл;

уксус столовый 9% — 100 мл;

сахар — 4 ст. л.;

соль — 2 ст. л.;

паприка сушеная — 1 ч. л.

Баклажаны нарежьте кубиками. Нарежьте лук полукольцами, а чеснок — крупно. Сладкий перец тоже нарежьте кубиками, а помидоры — как хотите.

В глубокой сковороде разогрейте на среднем огне растительное масло. Положите лук и тушите, часто помешивая, до прозрачности.

Добавьте в сковородку помидоры и готовьте на медленном огне, пока они не станут мягкими. Не снимая сковородку с огня, разомните помидоры в пюре.

Положите баклажаны в сковородку с томатно-луковым соусом. Добавьте сладкий перец, чеснок. Приправьте овощи паприкой. И зеленью по своему вкусу: мятой, петрушкой. Посолите, всыпьте сахар и аккуратно перемешайте.

Уменьшите нагрев до минимального, накройте сковородку крышкой и готовьте лечо 45 минут. Проверьте готовность и добавьте соль, перец и сахар, если требуется.

Стерилизуйте банки и крышки. Поставьте банки в кастрюлю с водой и прокипятите на среднем огне в течение 10 минут. Крышки также прокипятите в течение нескольких минут.

Снимите сковородку с огня. Влейте уксус и перемешайте овощи. Разложите горячее лечо в подготовленные простерилизованные банки и герметично закупорьте.

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