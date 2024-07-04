Салат із баклажанами: рецепт сезонної страви з пікантним смаком
Такий салат можна впевнено подавати до святкового столу, оскільки він дуже смачний, яскравий і ароматний.
Баклажан — один із найпопулярніших продуктів для приготування закусок і салатів. Володіючи ніжною текстурою і багатим смаком, цей овоч уже давно полюбився всім, хто любить добре поїсти. Сьогодні рекомендуємо вам рецепт салату від кулінарної блогерки Ольги Головіної. Яскравий і пікантний на смак він обов'язково сподобається всім, хто його спробує.
Пікантний салат із баклажанами
Інгредієнти:
- помідори солодкі — 5 штук середнього розміру;
- баклажани — 1 великий або 2 менших;
- цибуля велика — 1 шт;
- крохмаль кукурудзяний або борошно;
- сіль, перець — за смаком;
- петрушка/кінза — за смаком.
Для маринаду до цибулі:
- вода — 50-60 мл;
- оцет — 25 мл;
- сіль і цукор — по 1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
Баклажан почистити і нарізати великими кубиками. Посолити і відставити на 15 хвилин, щоб він випустив гіркоту. Потім промокнути серветкою, прибравши зайву вологу. Додати до баклажанів борошно або крохмаль, обваляти кожен кубик.
Посмажити баклажан у фритюрі з усіх боків золотистого кольору.
Цибулю порізати півкільцями, додати всі складові маринаду і залишити мінімум на 20 хвилин для маринування. Помідор нарізати кубиками, перекласти в миску. Злити маринад із цибулі та додати цибулю до помідорів.
Туди ж відправити посмажені баклажани, додати спеції за смаком. Можна влити оливкову олію.
Зверху викласти шматочки крем-сиру і посипати зеленню.
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