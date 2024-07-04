Салат із баклажанами: рецепт сезонної страви з пікантним смаком

Такий салат можна впевнено подавати до святкового столу, оскільки він дуже смачний, яскравий і ароматний.

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Баклажан — один із найпопулярніших продуктів для приготування закусок і салатів. Володіючи ніжною текстурою і багатим смаком, цей овоч уже давно полюбився всім, хто любить добре поїсти. Сьогодні рекомендуємо вам рецепт салату від кулінарної блогерки Ольги Головіної. Яскравий і пікантний на смак він обов'язково сподобається всім, хто його спробує.

Пікантний салат із баклажанами

Інгредієнти:

помідори солодкі — 5 штук середнього розміру;

баклажани — 1 великий або 2 менших;

цибуля велика — 1 шт;

крохмаль кукурудзяний або борошно;

сіль, перець — за смаком;

петрушка/кінза — за смаком.

Для маринаду до цибулі:

вода — 50-60 мл;

оцет — 25 мл;

сіль і цукор — по 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Баклажан почистити і нарізати великими кубиками. Посолити і відставити на 15 хвилин, щоб він випустив гіркоту. Потім промокнути серветкою, прибравши зайву вологу. Додати до баклажанів борошно або крохмаль, обваляти кожен кубик.

Посмажити баклажан у фритюрі з усіх боків золотистого кольору.

Цибулю порізати півкільцями, додати всі складові маринаду і залишити мінімум на 20 хвилин для маринування. Помідор нарізати кубиками, перекласти в миску. Злити маринад із цибулі та додати цибулю до помідорів.

Туди ж відправити посмажені баклажани, додати спеції за смаком. Можна влити оливкову олію.

Зверху викласти шматочки крем-сиру і посипати зеленню.

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