Салат с баклажанами: рецепт сезонного блюда с пикантным вкусом
Такой салат можно уверенно подавать к праздничному столу, поскольку он очень вкусный, яркий и ароматный.
Баклажан – один из самых популярных продуктов для приготовления закусок и салатов. Обладая нежной текстурой и богатым вкусом, этот овощ уже давно полюбился всем, кто любит хорошо покушать. Сегодня рекомендуем вам рецепт салата от кулинарного блогера Ольги Головиной. Яркий и пикантный на вкус он обязательно понравится всем, кто его попробует.
Пикантный салат с баклажанами
Ингредиенты:
- помидоры сладкие – 5 штук среднего размера;
- баклажаны – 1 крупный или 2 поменьше;
- лук крупный – 1 шт;
- крахмал кукурузный или мука;
- соль, перец – по вкусу;
- петрушка/кинза – по вкусу.
Для маринада к луку:
- вода – 50-60 мл;
- уксус – 25 мл;
- соль и сахар – по 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Баклажан почистить и нарезать крупными кубиками. Посолить и отставить на 15 минут, чтобы он выпустил горечь. Затем промокнуть салфеткой, убрав лишнюю влагу. Добавить к баклажанам муку или крахмал, обвалять каждый кубик.
Пожарить баклажан во фритюре со всех сторон золотистого цвета.
Лук порезать полукольцами, добавить все составляющие маринада и оставить минимум на 20 минут для маринования. Помидор нарезать кубиками, переложить в миску. Слить маринад с лука и добавить лук к помидорам.
Туда же отправить пожаренные баклажаны, добавить специи по вкусу. Можно влить оливковое масло.
Сверху выложить кусочки крем-сыра и посыпать зеленью.
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