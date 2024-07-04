Салат с баклажанами: рецепт сезонного блюда с пикантным вкусом

Такой салат можно уверенно подавать к праздничному столу, поскольку он очень вкусный, яркий и ароматный.

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Баклажан – один из самых популярных продуктов для приготовления закусок и салатов. Обладая нежной текстурой и богатым вкусом, этот овощ уже давно полюбился всем, кто любит хорошо покушать. Сегодня рекомендуем вам рецепт салата от кулинарного блогера Ольги Головиной. Яркий и пикантный на вкус он обязательно понравится всем, кто его попробует.

Пикантный салат с баклажанами

Ингредиенты:

помидоры сладкие – 5 штук среднего размера;

баклажаны – 1 крупный или 2 поменьше;

лук крупный – 1 шт;

крахмал кукурузный или мука;

соль, перец – по вкусу;

петрушка/кинза – по вкусу.

Для маринада к луку:

вода – 50-60 мл;

уксус – 25 мл;

соль и сахар – по 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Баклажан почистить и нарезать крупными кубиками. Посолить и отставить на 15 минут, чтобы он выпустил горечь. Затем промокнуть салфеткой, убрав лишнюю влагу. Добавить к баклажанам муку или крахмал, обвалять каждый кубик.

Пожарить баклажан во фритюре со всех сторон золотистого цвета.

Лук порезать полукольцами, добавить все составляющие маринада и оставить минимум на 20 минут для маринования. Помидор нарезать кубиками, переложить в миску. Слить маринад с лука и добавить лук к помидорам.

Туда же отправить пожаренные баклажаны, добавить специи по вкусу. Можно влить оливковое масло.

Сверху выложить кусочки крем-сыра и посыпать зеленью.

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