Настоящий греческий салат: рецепт очень летнего блюда

Для приготовления яркого, освежающего и невероятно ароматного греческого салата понадобится всего несколько ингредиентов.

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Когда наступает лето и ваш огород, или ближайший рынок полон спелых фруктов и овощей, нет ничего лучше, чем насладиться большой миской ароматного салата. Греческий салат — один из самых простых салатов и один из самых традиционных греческих рецептов, который можно приготовить в это время года. Рецептом поделились на сайте Taste of home.

Этот греческий салат, наполненный сочными помидорами, хрустящими огурцами, пикантным красным луком, оливками и сыром фета, поражает своим вкусом. Простую греческую заправку для салата можно использовать и для листовых зеленых салатов. Он идеально подходит для любого летнего пикника.

Греческий салат

Ингредиенты:

4 крупных помидора без семечек;

2-1/2 стакана тонко нарезанных огурцов;

1 маленькая красная луковица, разрезанная пополам и тонко нарезанная;

1/4 стакана оливкового масла;

3 столовые ложки красного винного уксуса;

1/4 чайной ложки соли;

1/8 ч. л. перца;

1/4 чайной ложки сушеного орегано, по желанию;

3/4 стакана греческих оливок без косточек;

3/4 стакана раскрошенного сыра фета.

Положите помидоры, огурцы и лук в большую миску. Приготовьте заправку: в небольшой миске смешайте масло, уксус, соль, перец и, при желании, орегано до однородной массы. Полить салат заправкой и перемешать. Посыпьте салат оливками и сыром и подавайте.

Варианты греческого салата

Добавьте белок: превратите греческий салат в полноценное блюдо, добавив в него жареную куриную грудку или лосось на гриль. Если вам нужен вегетарианский вариант, добавьте к нему жареный нут или фалафель.

Приготовьте салат панзанелла: Панзанелла — это деревенский тосканский салат, в состав которого входят многие из тех же ингредиентов, что и греческий салат, но с добавлением черствого хлеба, который впитывает заправку.

Добавьте еще больше овощей: для большей вегетарианской ценности и легкой остроты украсьте салат тонко нарезанным зеленым перцем. Вы также можете использовать красный или желтый перец для более сладкого вкуса и дополнительного яркого цвета.

Можно ли приготовить греческий салат заранее

Да, греческий салат можно приготовить заранее. Смешайте помидоры, огурцы, лук и оливки и храните их в герметичном контейнере до двух дней перед подачей на стол. Приготовьте заправку и храните ее в отдельной емкости в холодильнике. Для достижения наилучших результатов добавьте в салат заправку и сыр фета непосредственно перед подачей на стол.

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