Справжній грецький салат: рецепт дуже літньої страви

Для приготування яскравого, освіжаючого і неймовірно ароматного грецького салату знадобиться всього кілька інгредієнтів.

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Коли настає літо і ваш город, або найближчий ринок сповнений стиглих фруктів і овочів, немає нічого кращого, ніж насолодитися великою мискою ароматного салату. Грецький салат — один із найпростіших салатів і один із найтрадиційніших грецьких рецептів, який можна приготувати в цю пору року. Рецептом поділилися на сайті Taste of home.

Цей грецький салат, наповнений соковитими помідорами, хрусткими огірками, пікантною червоною цибулею, оливками та сиром фета, вражає своїм смаком. Просту грецьку заправку для салату можна використовувати і для листових зелених салатів. Він ідеально підходить для будь-якого літнього пікніка.

Грецький салат

Інгредієнти:

4 великих помідори без насіння;

2-1/2 склянки тонко нарізаних огірків;

1 маленька червона цибулина, розрізана навпіл і тонко нарізана;

1/4 склянки оливкової олії;

3 столові ложки червоного винного оцту;

1/4 чайної ложки солі;

1/8 ч. л. перцю;

1/4 чайної ложки сушеного орегано, за бажанням;

3/4 склянки грецьких оливок без кісточок;

3/4 склянки розкришеного сиру фета.

Покладіть помідори, огірки та цибулю у велику миску. Приготуйте заправку: у невеликій мисці змішайте олію, оцет, сіль, перець і, за бажання, орегано до однорідної маси. Полити салат заправкою і перемішати. Посипте салат оливками та сиром і подавайте.

Варіанти грецького салату

Додайте білок: перетворіть грецький салат на повноцінну страву, додавши в нього смажену курячу грудку або лосось на грилі. Якщо вам потрібен вегетаріанський варіант, додайте до нього смажений нут або фалафель.

Приготуйте салат панзанелла: Панзанелла — це сільський тосканський салат, до складу якого входять багато з тих самих інгредієнтів, що й грецький салат, але з додаванням черствого хліба, який вбирає заправку.

Додайте ще більше овочів: для більшої вегетаріанської цінності та легкої гостроти прикрасьте салат тонко нарізаним зеленим перцем. Ви також можете використовувати червоний або жовтий перець для солодшого смаку та додаткового яскравого кольору.

Чи можна приготувати грецький салат заздалегідь

Так, грецький салат можна приготувати заздалегідь. Змішайте помідори, огірки, цибулю й оливки та зберігайте їх у герметичному контейнері до двох днів перед подачею на стіл. Приготуйте заправку і зберігайте її в окремій ємності в холодильнику. Для досягнення найкращих результатів додайте в салат заправку і сир фета безпосередньо перед подачею на стіл.

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