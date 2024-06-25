Човники з кабачків: дуже смачно і просто готується

Такі страви зазвичай готують на Балканах. І в Туреччині.

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Смачні запечені кабачки дуже просто приготувати. І їх можна навіть подати на святковий стіл. Зелень обирайте на свій смак. Рецептом поділилися на сайті Gipfel.

Човники з кабачків

Інгредієнти:

молоді невеликі кабачки — 3 шт;

м'ясний фарш — 500 г;

одна велика цибулина;

три зубчики часнику;

один болгарський перець, червоний або жовтий;

помідори-вершки — 5 шт;

сметана — 6 ч. л.;

твердий сир — 100 г;

рослинна олія, сіль, перець, зелень.

Колір кабачка залежить від сорту. Вони можуть бути жовтими, білими та зеленими. Виберіть невеликі пружні кабачки — довжиною 10-20 см — такі найсмачніші. Великі сорти підходять для кабачкової ікри.

Незрілий овоч набагато корисніший за дозрілий. Молоді кабачки дуже корисно їсти в сирому вигляді й додавати в салат.

Кабачки розріжте вздовж, відріжте кінчики. Вишкребіть м'якоть ложкою. Стінки не повинні стати надто тонкими, залиште товщину не менше пів сантиметра.

М'якоть дрібно поріжте. Наріжте дрібно цибулю, помідори та перець.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю, поки вона не стане прозорою.

Додайте перець і кабачки, продовжуйте тушкувати на невеликому вогні 10-15 хвилин, регулярно помішуючи.

Додайте в овочеву суміш помідори та тушкуйте ще хвилин п'ять. Посоліть, поперчіть за смаком.

Змішайте овочеву суміш із сирим фаршем. Вибирайте той, який вам більше до душі: курячий, яловичий, або асорті. Начинка для кабачків готова.

Змішайте сметану з роздавленим часником і дрібно посіченою зеленню, намажте на денце кожного човника. Використовуйте половину сметани. Присоліть дно човників, наповніть начинкою.

Намажте сметаною, що залишилася, і щедро посипте дрібно натертим сиром. Деко для запікання збризніть олією і викладіть кабачки, закрийте фольгою.

Запікайте за температури 180 градусів 35 хвилин, потім зніміть фольгу і поверніть деко в духовку на 10-15 хвилин, щоб сир підрум'янився.

Перед подачею присипте дрібно нарізаною зеленню.

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