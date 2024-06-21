Не только салат: Топ-3 рецепта бутербродов с крабовыми палочками

Обычно с крабовыми палочками готовят салат. Но с ними можно приготовить и очень вкусную закуску.

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Крабовые палочки производят из сурими — рыбного фарша. Для этого филе минтая, хека и прочих белых океанических рыб перетирают с солью. Придумали сурими в Японии еще в 1973 году. Их и сейчас добавляют в рамен. У нас с ними обычно делают салаты, но с крабовыми палочками можно приготовить и очень вкусные бутерброды. Фокус выбрал три самых простых и вкусных рецепта.

С точки зрения правильного питания крабовые палочки не представляют никакой опасности. Они состоят из белка и небольшого количества сахара. Так что лучше ими не злоупотреблять.

Бутерброды с крабовыми палочками и чесноком

Ингредиенты:

ломтики белого хлеба;

крабовые палочки – 150 г;

творожный сыр – 150 г;

майонез, чеснок, зелень.

Крабовые палочки измельчите с помощью блендера или мелко нарежьте. Если у вас подмороженные палочки, их будет удобнее натереть на крупной терке. Зубчик чеснока пропустите через пресс. Зелень мелко нарежьте.

Смешайте все ингредиенты с крабовыми палочками. Регулируйте количество майонеза по своему вкусу.

Нарежьте белый хлеб и подсушите на сухой сковороде и разложите паштет из крабовых палочек. Подавайте к столу.

Бутерброды с крабовыми палочками и свежим огурцом

Ингредиенты:

багет;

крабовые палочки – 200 г;

небольшие свежие огурцы – 2 шт.;

майонез;

чеснок – 1 зубчик;

петрушка.

Крабовые палочки натрите на терке или очень мелко нарежьте. Добавьте пропущенный через пресс зубчик чеснока, майонез и перемешайте. Огурец нарежьте очень мелкими кубиками.

Багет нарежьте и подсушите на сковороде с обеих сторон. Разложите начинку и положите сверху свежий огурец. Украсьте петрушкой при желании и подавайте.

Горячие бутерброды с крабовыми палочками и сыром

Ингредиенты:

ломтики белого хлеба;

крабовые палочки – 100 г;

твердый сыр;

чеснок – 1 зубчик;

укроп.

Крабовые палочки очень мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко нарежьте. Сыр натрите на терке.

Смешайте крабовые палочки, сыр, чеснок и укроп. Выложите на ломтики белого хлеба и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов около 10 минут. Вместо укропа можно добавить фенхель, или петрушку.

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