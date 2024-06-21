Не только салат: Топ-3 рецепта бутербродов с крабовыми палочками
Обычно с крабовыми палочками готовят салат. Но с ними можно приготовить и очень вкусную закуску.
Крабовые палочки производят из сурими — рыбного фарша. Для этого филе минтая, хека и прочих белых океанических рыб перетирают с солью. Придумали сурими в Японии еще в 1973 году. Их и сейчас добавляют в рамен. У нас с ними обычно делают салаты, но с крабовыми палочками можно приготовить и очень вкусные бутерброды. Фокус выбрал три самых простых и вкусных рецепта.
С точки зрения правильного питания крабовые палочки не представляют никакой опасности. Они состоят из белка и небольшого количества сахара. Так что лучше ими не злоупотреблять.
Бутерброды с крабовыми палочками и чесноком
Ингредиенты:
- ломтики белого хлеба;
- крабовые палочки – 150 г;
- творожный сыр – 150 г;
- майонез, чеснок, зелень.
Крабовые палочки измельчите с помощью блендера или мелко нарежьте. Если у вас подмороженные палочки, их будет удобнее натереть на крупной терке. Зубчик чеснока пропустите через пресс. Зелень мелко нарежьте.
Смешайте все ингредиенты с крабовыми палочками. Регулируйте количество майонеза по своему вкусу.
Нарежьте белый хлеб и подсушите на сухой сковороде и разложите паштет из крабовых палочек. Подавайте к столу.
Бутерброды с крабовыми палочками и свежим огурцом
Ингредиенты:
- багет;
- крабовые палочки – 200 г;
- небольшие свежие огурцы – 2 шт.;
- майонез;
- чеснок – 1 зубчик;
- петрушка.
Крабовые палочки натрите на терке или очень мелко нарежьте. Добавьте пропущенный через пресс зубчик чеснока, майонез и перемешайте. Огурец нарежьте очень мелкими кубиками.
Багет нарежьте и подсушите на сковороде с обеих сторон. Разложите начинку и положите сверху свежий огурец. Украсьте петрушкой при желании и подавайте.
Горячие бутерброды с крабовыми палочками и сыром
Ингредиенты:
- ломтики белого хлеба;
- крабовые палочки – 100 г;
- твердый сыр;
- чеснок – 1 зубчик;
- укроп.
Крабовые палочки очень мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко нарежьте. Сыр натрите на терке.
Смешайте крабовые палочки, сыр, чеснок и укроп. Выложите на ломтики белого хлеба и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов около 10 минут. Вместо укропа можно добавить фенхель, или петрушку.
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