Изысканно и вкусно: рецепт бутербродов с курицей и соусом на завтрак

Такие бутерброды одинаково подходят как для завтраков, так и в качестве угощений на праздничный стол.

Related video

Быстрые и сытные бутерброды – то, что чаще всего многие готовят на завтрак. Рекомендуем приготовить бутерброды с куриным филе и кисло-сладким соусом на крафтовом хлебе по рецепту из блога "Кулинарные рецепты" и сделать привычное блюдо изысканным. Кстати, такие бутерброды можно подавать и на праздничный стол.

Бутерброды с куриным филе и кисло-сладким соусом

Ингредиенты:

куриное филе – 400 гр;

соус "Кисло-сладкий из манго";

соленые огурцы – 2 шт;

крафтовый хлеб – 3 ломтика;

сливочное масло – 20 гр.

Способ приготовления:

Подготовить все ингредиенты для приготовления праздничных бутербродов с куриным филе. Разогреть духовку до 200 градусов.

Куриное филе очистить от лишнего жира и пленок. Нарезать мясо слайсами одинаковой толщины.

Выложить кусочки курицы на противень, застеленный пергаментом, посолить и поперчить с каждой стороны. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку запекаться на 10 минут. Затем включить еще на две минуты режим гриля, чтобы получить золотистую корочку.

Растопить на сковороде сливочное масло и обжарить ломтики хлеба по бокам до легкой аппетитной корочки.

Соленые огурцы нарезать сначала слайсами, а затем каждый из них порезать тонкой соломкой примерно одинаковой толщины.

Запеченную курицу достать из духовки и дать немного остыть, после чего переложить в миску и смешать с соусом "Кисло-сладкий из манго".

На ломтик хлеба выложить сначала курицу, а сверху – соломку из огурца, полить немного соусом и посыпать черным перцем.

Читайте также:

Универсальная закуска за 2 минуты: рецепт очень простого блюда со шпротами

Бутерброды с авокадо, копченой курицей и творожным сыром: проще простого

Горячие бутерброды с курицей, беконом и сыром в духовке: быстро и очень вкусно