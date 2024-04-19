Изысканно и вкусно: рецепт бутербродов с курицей и соусом на завтрак
Такие бутерброды одинаково подходят как для завтраков, так и в качестве угощений на праздничный стол.
Быстрые и сытные бутерброды – то, что чаще всего многие готовят на завтрак. Рекомендуем приготовить бутерброды с куриным филе и кисло-сладким соусом на крафтовом хлебе по рецепту из блога "Кулинарные рецепты" и сделать привычное блюдо изысканным. Кстати, такие бутерброды можно подавать и на праздничный стол.
Бутерброды с куриным филе и кисло-сладким соусом
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 гр;
- соус "Кисло-сладкий из манго";
- соленые огурцы – 2 шт;
- крафтовый хлеб – 3 ломтика;
- сливочное масло – 20 гр.
Способ приготовления:
Подготовить все ингредиенты для приготовления праздничных бутербродов с куриным филе. Разогреть духовку до 200 градусов.
Куриное филе очистить от лишнего жира и пленок. Нарезать мясо слайсами одинаковой толщины.
Выложить кусочки курицы на противень, застеленный пергаментом, посолить и поперчить с каждой стороны. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку запекаться на 10 минут. Затем включить еще на две минуты режим гриля, чтобы получить золотистую корочку.
Растопить на сковороде сливочное масло и обжарить ломтики хлеба по бокам до легкой аппетитной корочки.
Соленые огурцы нарезать сначала слайсами, а затем каждый из них порезать тонкой соломкой примерно одинаковой толщины.
Запеченную курицу достать из духовки и дать немного остыть, после чего переложить в миску и смешать с соусом "Кисло-сладкий из манго".
На ломтик хлеба выложить сначала курицу, а сверху – соломку из огурца, полить немного соусом и посыпать черным перцем.
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