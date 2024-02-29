Универсальная закуска за 2 минуты: рецепт очень простого блюда со шпротами
Приготовленную таким образом закуску можно использовать для начинки тарталеток, намазки на бутерброды и тому подобное.
Шпроты – один из самых универсальных и любимых продуктов для приготовления разнообразных рыбных закусок. Их подают на бутербродах, добавляют в закусочные рулеты и используют массой других способов. Сегодня мы рекомендуем приготовить вкуснейшую закуску, которая одинаково хорошо подойдет как в качестве намазки на бутерброд, так и для начинки тарталеток. Своим проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян.
Закуска со шпротами
Ингредиенты:
- черный хлеб;
- плавленый сыр – 2 шт;
- маринованные огурцы – 3-4 шт;
- укроп;
- шпроты – 1 банка
- чеснок – 1-2 зубчика.
Способ приготовления:
В чашу блендера сложить сыр, огурцы, чеснок и зелень, все измельчить до однородности. Хлеб нарезать на треугольники, смазать намазкой толстым слоем, сверху положить шпрот, веточку укропа и кружочек маринованного огурца.
Также можно с помощью кондитерского мешка в тарталетку красиво выложить намазку и сверху положить шпрот и укроп.
Третий вариант закуски – смазать этой массой лист лаваша и завернуть рулетом, а при подаче порезать на порционные куски.
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