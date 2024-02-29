Універсальна закуска за 2 хвилини: рецепт дуже простої страви зі шпротами
Приготовану таким чином закуску можна використовувати для начинки тарталеток, намазки на бутерброди тощо.
Шпроти — один із найуніверсальніших і найулюбленіших продуктів для приготування різноманітних рибних закусок. Їх подають на бутербродах, додають у закусочні рулети і використовують безліччю інших способів. Сьогодні ми рекомендуємо приготувати дуже смачну закуску, яка однаково добре підійде як як намазка на бутерброд, так і для начинки тарталеток. Своїм перевіреним рецептом поділилася кулінарний блогер Христина Азізян.
Закуска зі шпротами
Інгредієнти:
- чорний хліб;
- плавлений сир — 2 шт;
- мариновані огірки — 3-4 шт;
- кріп;
- шпроти — 1 банка
- часник — 1-2 зубчики.
Спосіб приготування:
У чашу блендера скласти сир, огірки, часник і зелень, усе подрібнити до однорідності. Хліб нарізати на трикутники, змастити намазкою товстим шаром, зверху покласти шпрот, гілочку кропу і кружечок маринованого огірка.
Також можна за допомогою кондитерського мішка в тарталетку гарно викласти намазку і зверху покласти шпрот і кріп.
Третій варіант закуски — змастити цією масою аркуш лаваша і загорнути рулетом, а під час подачі порізати на порційні шматки.
Читайте також:
Закуска з консервованого тунця: рецепт смачної та швидкої страви
Запечені картопляні чіпси: як приготувати смачний перекус
Паштет зі шпротів із вершками та коньяком: смачна закуска за 15 хвилин