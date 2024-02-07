Запечені картопляні чіпси: як приготувати смачний перекус

Запечені картопляні чіпси — це проста закуска, яку можна приготувати вдома. І вийде не так шкідливо, як закуска з пачки.

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Приготувати запечені картопляні чіпси можна швидко і легко, але після нарізки дайте їм відмокнути у воді протягом години. Усе, що вам знадобиться, це мандоліна для нарізки, картопля, розмарин, олія, сіль і перець. У результаті вийдуть хрусткі й неповторні чіпси, легші, ніж класичні смажені чіпси, і вже точно не менш смачні. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

За товщиною картопляні чіпси мають бути тонкими, але не прозорими, тому не встановлюйте мандоліну на мінімум, а розрахуйте товщину приблизно 1 мм.

Домашні чіпси завжди дуже ситні, і їх можна приготувати з найрізноманітніших овочів залежно від сезону: спробуйте також чіпси із запеченої капусти, чіпси з моркви, чіпси з гарбуза з розмарином і чіпси з кабачків.

Картопляні чіпси

Інгредієнти:

2 великі картоплини;

2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

оливкова олія;

розмарин;

сіль, перець.

Щоб приготувати запечені картопляні чіпси, почніть із ретельного миття картоплі разом зі шкіркою, використовуючи щітку, якщо на поверхні є залишки землі. Потім за допомогою мандоліни дуже тонко нарізаємо картоплю і замочуємо її в холодній воді на 1 годину, змінюючи воду кілька разів.

Злийте воду і добре висушіть картоплю, акуратно промокнувши її паперовим рушником. Коли чіпси висохнуть, обваляйте їх у картопляному крохмалі та струсіть надлишки, помістивши чіпси в сито і злегка струснувши.

Розкладіть скибочки картоплі на деку, застеленому папером для випічки, намагаючись не перекривати їх. Потім змастіть поверхню картопляних скибочок оливковою олією за допомогою пензлика.

Додайте кілька голок розмарину, запікайте 15 хвилин за температури 200°C в духовці перші 7-8 хвилин, а потім у режимі гриля. Час приготування може варіюватися залежно від сорту використовуваної картоплі та її товщини.

Також ви можете приготувати смачну запечену курку з картоплею.