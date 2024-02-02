Запечена курка з картоплею: як приготувати смачну вечерю

Курка та картопля готуються разом. І вже за лічені хвилини у вас готова чудова вечеря.

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Запечена курка з картоплею — типова друга страва італійської кухні, а також смачний спосіб подати курячі ніжки з картоплею, які готуються одночасно.

Курячі ніжки із золотистою картоплею — друга страва з гарніром, яка подобається всім, і дорослим, і дітям. Достатньо кількох простих запобіжних заходів, щоб отримати ідеально просмажене, ніжне, несухе м'ясо та картоплю, вкриту апетитною скоринкою. Курку спочатку слід протушкувати, не знімаючи шкірки, і тільки потім ставити в духовку з уже частково звареною нарізаною картоплею. У такий самий спосіб можна приготувати стегенця разом і за бажання додати за смаком інші ароматні трави. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Запечена курка з картоплею

Інгредієнти:

6 курячих ніжок;

1 кг картоплі;

220 мл білого вина;

1 велика цибулина;

2 зубчики часнику;

3-4 гілочки розмарину;

оливкова олія, сіль, чорний перець.

Щоб приготувати запечену курку з картоплею, почніть із того, що покладіть ніжки в каструлю з вином. Додайте трохи води, розраховуючи, що м'ясо має бути покрите приблизно на три чверті. Додайте нарізану цибулю, кілька гілочок розмарину, сіль і перець. Потім тушкуйте на середньому вогні, не накриваючи кришкою, 20-25 хвилин або принаймні доти, доки рідина не випарується і не увариться.

Тим часом очистіть картоплю, вимийте її та наріжте скибочками. Добре висушіть їх і помістіть на деко, застелене папером для випічки. Приправте їх щедрою краплею олії, сіллю, перцем, часником і нарізаним розмарином. Добре перемішайте руками, щоб приправа розподілилася рівномірно, і поставте в духовку, розігріту до 200° приблизно на 25-30 хвилин.

Потім розкладіть курячі ніжки між картоплею, полийте соком, що виділився, і знову поставте в духовку, поки курка і картопля не стануть золотисто-коричневими.

Дістаньте з духовки й одразу ж подавайте до столу.

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