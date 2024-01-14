Смачна страва на вечерю: як приготувати курку з апельсинами

Курка з апельсинами стане приємною альтернативою звичайній смаженій курці. І цю страву дуже просто приготувати.

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Курка в апельсинах — швидка і легка м'ясна друга страва. Інгредієнтів знадобиться дуже мало, але в підсумку вийде дуже смачна страва. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Приготування займе лічені хвилини. Для цього рецепта ми пропонуємо обирати неочищені апельсини, щоб шкірку можна було використати і для прикрашання страви. Курка в апельсинах ідеально підходить для самостійної страви. Подавайте таку курку з рисом, кускусом, або пюре.

Курка з апельсинами

Інгредієнти:

6 курячих стегенець;

3 апельсини;

борошно;

1/2 склянки білого вина;

сіль.

Готується курка з апельсинами дуже швидко і просто. Для початку очистіть апельсини, витягніть цедру і видавіть сік. Перекладіть курячі стегна в миску, повну борошна, і ретельно обсипте їх борошном з усіх боків.

Обсмажте курку на пательні з 4 столовими ложками олії і, коли вона стане золотистою, додайте біле вино. Коли алкоголь випарується, додайте половину апельсинового соку і готуйте на середньому вогні близько 30 хвилин, час від часу перевертаючи курячі стегна. Приправити сіллю та перцем.

Коли все буде готово, вийміть курку і додайте на дно сковорідки апельсиновий сік, що залишився, і ложку борошна. Швидко перемішайте і дайте загуснути. Покладіть курку назад у каструлю і приправте, вимкнувши вогонь. Прикрасьте курку тертою апельсиновою цедрою і подавайте гарячою з гарніром.

Також ви можете приготувати смачну курку в соусі з гірчицею.