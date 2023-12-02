Ідеальний сімейний обід: курячі ніжки в сметанному соусі з гірчицею

У сметанно-гірчичному соусі будь-яке м'ясо буде смачним, але курка виходить особливо ніжною та ароматною. А якщо вам захочеться східних ароматів, дрібка карі, трохи часнику і меду додадуть страві нового характеру і багатого пряного смаку.

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Курячі ніжки, гірчиця і сметана — ці продукти, мабуть, знайдуться майже в кожному домі. Але навіть якщо у вас закінчилися запаси, купити цей набір інгредієнтів можна в будь-якому супермаркеті. А як із простих продуктів приготувати щось особливе на обід для всієї родини, розповів сайт RUD.

Ну і щоб обід вийшов справді досконалим, приготуйте на гарнір до курки ідеальне картопляне пюре.

Інгредієнти

курячі гомілки — 8 шт;

сметана — 250 г;

часник — 1-2 зубчики;

лимон — 1 шт;

петрушка — пучок;

гірчиця — 1 ст.л.;

рослинна олія — 2 ст.л.;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

карі, куркума, зіра або інші улюблені спеції — за бажанням;

мед — 1 ст.л. за бажанням.

Приготування

Крок 1

Курячі ніжки помийте в холодній воді та злегка обсушіть паперовим рушником.

Крок 2

У великій глибокій мисці приготуйте соус. Для цього змішайте сік лимона з гірчицею, сіллю, спеціями та медом, додайте сметану та дрібно рубані часник і листя петрушки. Усі інгредієнти добре перемішайте. Стебла петрушки відкладіть убік — вони знадобляться трохи пізніше.

Крок 3

Опустіть м'ясо в соус і перемішайте.

Крок 4

Підготуйте форму для запікання. Вам підійде металева форма з антипригарним покриттям, а також керамічний або скляний посуд, призначений для запікання в духовці. Змастіть дно і стінки форми тонким шаром рослинної олії.

Крок 5

Розігрійте духовку до 180°C. Увімкніть режим конвекції, якщо він передбачений у вашій побутовій техніці.

Крок 6

Викладіть на дно форми стебла петрушки. Ароматних речовин у них міститься навіть більше, ніж у листі. Зверху викладіть курячі ніжки разом із соусом. Накрийте форму підходящою кришкою або листом фольги (матовою стороною всередину).

Крок 7

Запікайте м'ясо 40 хвилин, потім зніміть кришку або фольгу, підніміть температуру в духовці на 10 градусів. Готуйте м'ясо ще хвилин 10, поки на ньому не з'явиться золотава скоринка.

Крок 8

Розкладіть по тарілках картопляне пюре. Додайте ніжки. Зверху полийте соусом і посипте рубаною зеленню. Ідеальний сімейний обід готовий!

Нагадаємо, як приготувати ідеальний обід швидко та без клопоту. Курячий сирний суп готується за 20 хвилин і стане чудовим рішенням для обіду або легкої вечері.

Раніше Фокус писав, як приготувати знаменитий італійський салат Гонзага. Цю страву з курки з оригінальною заправкою називають по-різному, залежно від провінції, але готують по всій Італії.