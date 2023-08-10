Курячий сирний суп за 20 хвилин: як приготувати ідеальний обід швидко і без клопоту
Такий суп стане чудовим рішенням для обіду або легкої вечері.
Якщо хочеться чогось смачного, корисного та легкого, а часу обмаль, пропонуємо приготувати дуже поживний сирний суп на курячому бульйоні, на який у вас піде не більше 20 хвилин. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася відомий кулінарний блогер Христина. Рекомендуємо приготувати його на обід або як легку вечерю.
Курячий сирний суп
Інгредієнти:
- куряче філе — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- селера — 1 стебло;
- картопля — 2 шт;
- вермішель — 2 ст. л;
- сіль, перець, паприка, італійські трави, сушений часник;
- сир плавлений — 2 ст. л;
- зелень будь-яка;
- вода окріп — 1,5 літра;
- вершкове масло.
Спосіб приготування:
Моркву помити, почистити, натерти на крупній тертці. Цибулю почистити і порізати. На вершковому маслі обсмажити цибулю і моркву зі спеціями, потім туди ж додати порізане кубиками філе, продовжуючи обсмажувати. Щойно філе підрум'яниться, налити окріп, додати картоплю і вермішель. Коли картопля буде готова, додати плавлений сир, усе розмішати, наприкінці всипати зелень.
Якщо переживаєте, що вермішель може розваритися, оскільки дуже тонка, краще додати її в самому кінці варіння, прокип'ятивши пару хвилин. У коментарях досвідчені господині зазначають, що якщо перед додаванням до супу макарони прожарити на сковороді, смак буде ще насиченішим.
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