Куриный сырный суп за 20 минут: как приготовить идеальный обед быстро и без хлопот

Такой суп станет отличным решением для обеда или легкого ужина.

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Если хочется чего-то вкусного, полезного и легкого, а времени в обрез, предлагаем приготовить очень питательный сырный суп на курином бульоне, на который у вас уйдет не более 20 минут. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась известный кулинарный блогер Кристина. Рекомендуем приготовить его на обед или в качестве легкого ужина.

Куриный сырный суп

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

сельдерей – 1 стебель;

картофель – 2 шт;

вермишель – 2 ст. л;

соль, перец, паприка, итальянские травы, сушеный чеснок;

сыр плавленый – 2 ст. л;

зелень любая;

вода кипяток – 1,5 литра;

сливочное масло.

Способ приготовления:

Морковь помыть, почистить, натереть на крупной терке. Лук почистить и порезать. На сливочном масле обжарить лук и морковь со специями, потом туда же добавить порезанное кубиками филе, продолжая обжаривать. Как только филе подрумянится, налить кипяток, добавить картофель и вермишель. Когда картофель будет готов, добавить плавленый сыр, все размешать, в конце всыпать зелень.

Если переживаете, что вермишель может развариться, поскольку очень тонкая, лучше добавить ее в самом конце варки, прокипятив пару минут. В комментариях опытные хозяйки отмечают, что если перед добавлением в суп макароны прокалить на сковороде, вкус будет еще насыщеннее.

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