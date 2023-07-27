Быстрый ужин из молодого картофеля: аппетитно и легко

Изюминкой блюда является соус, который придает ему интересный кисловатый вкус.

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Быстрый, сытный и очень вкусный ужин из молодой картошки можно приготовить для всей семьи, воспользовавшись рецептом из блога "Ваш кулинар". Такое блюдо получится даже у новичков и станет настоящей палочкой-выручалочкой, если нет времени долго стоять у плиты.

Быстрый ужин из молодого картофеля

Ингредиенты:

картофель молодой – 300 гр;

луковица – 1 шт;

маринованные огурцы – 3 шт;

укроп – 2 ст. л;

зеленый лук – 1 ст. л.

Для соуса:

оливковое масло – 4 ст. л;

белый уксус – 2 ст. л;

лимонный сок – 2 ст. л;

майонез – 1 ст. л;

соус из горчицы и укропа – 1 ст. л. Можно взять обычный горчичный соус.

Способ приготовления:

Картофель хорошо помыть, порезать пополам или на четыре части, обжарить на подсолнечном масле, выложить на бумажное полотенце, чтобы сошел жир.

Лук почистить, порезать полукольцами, огурцы порезать кольцами, зелень мелко порубить. Все ингредиенты для соуса соединить и смешать до однородной массы.

Картофель выложить в глубокое блюдо, добавить огурцы, зелень, лук, полить все соусом и перемешать. Сытный и ароматный ужин готов!

Ранее Фокус писал, как приготовить на ужин фаршированные кабачки.