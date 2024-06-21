Не тільки салат: Топ 3 рецепти бутербродів із крабовими паличками

Зазвичай із крабовими паличками готують салат. Але з ними можна приготувати і дуже смачну закуску.

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Крабові палички виробляють із сурімі — рибного фаршу. Для цього філе минтая, хека та інших білих океанічних риб перетирають із сіллю. Придумали сурімі в Японії ще 1973 року. Їх і зараз додають у рамен. У нас із ними зазвичай роблять салати, але з крабовими паличками можна приготувати і дуже смачні бутерброди. Фокус вибрав три найпростіших і найсмачніших рецепти.

З погляду правильного харчування крабові палички не становлять жодної небезпеки. Вони складаються з білка і невеликої кількості цукру. Тож краще ними не зловживати.

Бутерброди з крабовими паличками та часником

Інгредієнти:

скибочки білого хліба;

крабові палички — 150 г;

сирний сир — 150 г;

майонез, часник, зелень.

Крабові палички подрібніть за допомогою блендера або дрібно наріжте. Якщо у вас підморожені палички, їх буде зручніше натерти на крупній тертці. Зубчик часнику пропустіть через прес. Зелень дрібно наріжте.

Змішайте всі інгредієнти з крабовими паличками. Регулюйте кількість майонезу на свій смак.

Наріжте білий хліб і підсушіть на сухій сковорідці та розкладіть паштет із крабових паличок. Подавайте до столу.

Бутерброди з крабовими паличками та свіжим огірком

Інгредієнти:

багет;

крабові палички — 200 г;

невеликі свіжі огірки — 2 шт;

майонез;

часник — 1 зубчик;

петрушка.

Крабові палички натріть на тертці або дуже дрібно наріжте. Додайте пропущений через прес зубчик часнику, майонез і перемішайте. Огірок наріжте дуже дрібними кубиками.

Багет наріжте і підсушіть на сковороді з обох боків. Розкладіть начинку і покладіть зверху свіжий огірок. Прикрасьте петрушкою за бажанням і подавайте.

Гарячі бутерброди з крабовими паличками та сиром

Інгредієнти:

скибочки білого хліба;

крабові палички — 100 г;

твердий сир;

часник — 1 зубчик;

кріп.

Крабові палички дуже дрібно наріжте. Часник пропустіть через прес, кріп дрібно наріжте. Сир натріть на тертці.

Змішайте крабові палички, сир, часник і кріп. Викладіть на скибочки білого хліба і запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів близько 10 хвилин. Замість кропу можна додати фенхель, або петрушку.

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