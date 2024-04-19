Вишукано і смачно: рецепт бутербродів із куркою та соусом на сніданок

Такі бутерброди однаково підходять як для сніданків, так і як частування на святковий стіл.

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Швидкі та ситні бутерброди — те, що найчастіше багато хто готує на сніданок. Рекомендуємо приготувати бутерброди з курячим філе і кисло-солодким соусом на крафтовому хлібі за рецептом із блогу "Кулінарні рецепти" і зробити звичну страву вишуканою. До речі, такі бутерброди можна подавати і на святковий стіл.

Бутерброди з курячим філе та кисло-солодким соусом

Інгредієнти:

куряче філе — 400 г;

соус "Кисло-солодкий з манго";

солоні огірки — 2 шт;

крафтовий хліб — 3 скибочки;

вершкове масло — 20 р.

Спосіб приготування:

Підготувати всі інгредієнти для приготування святкових бутербродів із курячим філе. Розігріти духовку до 200 градусів.

Куряче філе очистити від зайвого жиру та плівок. Нарізати м'ясо слайсами однакової товщини.

Викласти шматочки курки на деко, застелене пергаментом, посолити і поперчити з кожного боку. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку запікатися на 10 хвилин. Потім увімкнути ще на дві хвилини режим гриля, щоб отримати золотисту скоринку.

Розтопити на сковорідці вершкове масло й обсмажити скибочки хліба з боків до легкої апетитної скоринки.

Солоні огірки нарізати спочатку слайсами, а потім кожен із них порізати тонкою соломкою приблизно однакової товщини.

Запечену курку дістати з духовки і дати трохи охолонути, після чого перекласти в миску і змішати з соусом "Кисло-солодкий з манго".

На скибочку хліба викласти спочатку курку, а зверху — соломку з огірка, полити трохи соусом і посипати чорним перцем.

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