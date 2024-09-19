Пикантный салат с баклажанами: как приготовить вкусное и полезное блюдо

Салат имеет яркий вкус и аромат, поэтому его можно смело предлагать гостям на праздничный стол.

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Продолжая тему блюд из баклажанов, сегодня представляем вашему вниманию рецепт пикантного салата, которым поделилась кулинарный блогер Ольга Головина. Его можно приготовить в качестве дополнения к обеду или ужину, а также поставить на праздничный стол.

Пикантный салат с баклажанами

Ингредиенты:

помидоры сладкие – 5 средних;

баклажан – 1 крупный или 2 поменьше;

крахмал кукурузный или мука;

соль, перец – по вкусу;

петрушка/кинза – по вкусу;

лук – 1 крупная головка;

крем-сыр.

Маринад к луку:

вода – 50-60 мл;

уксус – 25 мл;

соль – 1/2 ч. л.;

сахар – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Баклажан порезать крупными кубиками. Подсолить и оставить на 15 минут, пока пустит сок. Далее промокнуть баклажаны салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу. Добавить муку или крахмал и обвалять каждый кубик.

Жарить во фритюре или на сковороде со всех сторон золотистого цвета.

Лук порезать полукольцами, добавить все составляющие маринада и оставить хотя бы на 20 минут для маринования. Помидор нарезаем кубиками, переложить в миску. Слить маринад, добавить лук к помидорам.

Туда же выложить пожаренные баклажаны, добавить специи по вкусу. Можно добавить оливковое масло. Сверху выложить кусочки крем-сыра и посыпать рубленной зеленью.

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