Пикантный салат с баклажанами: как приготовить вкусное и полезное блюдо
Салат имеет яркий вкус и аромат, поэтому его можно смело предлагать гостям на праздничный стол.
Продолжая тему блюд из баклажанов, сегодня представляем вашему вниманию рецепт пикантного салата, которым поделилась кулинарный блогер Ольга Головина. Его можно приготовить в качестве дополнения к обеду или ужину, а также поставить на праздничный стол.
Пикантный салат с баклажанами
Ингредиенты:
- помидоры сладкие – 5 средних;
- баклажан – 1 крупный или 2 поменьше;
- крахмал кукурузный или мука;
- соль, перец – по вкусу;
- петрушка/кинза – по вкусу;
- лук – 1 крупная головка;
- крем-сыр.
Маринад к луку:
- вода – 50-60 мл;
- уксус – 25 мл;
- соль – 1/2 ч. л.;
- сахар – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Баклажан порезать крупными кубиками. Подсолить и оставить на 15 минут, пока пустит сок. Далее промокнуть баклажаны салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу. Добавить муку или крахмал и обвалять каждый кубик.
Жарить во фритюре или на сковороде со всех сторон золотистого цвета.
Лук порезать полукольцами, добавить все составляющие маринада и оставить хотя бы на 20 минут для маринования. Помидор нарезаем кубиками, переложить в миску. Слить маринад, добавить лук к помидорам.
Туда же выложить пожаренные баклажаны, добавить специи по вкусу. Можно добавить оливковое масло. Сверху выложить кусочки крем-сыра и посыпать рубленной зеленью.
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