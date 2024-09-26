Смакота за 10 хвилин: рецепт салату з огірками та кукурудзою

Такий салат удвічі смачніший, якщо подати до нього цибулеві чіпси.

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Салат — страва, яка здатна прикрасити будь-який стіл. У будні дні свіжий і ситний салат стане чудовим доповненням до обіду або вечері, а на святковому столі — додатковою смачною позицією в меню. Сьогодні ділимося з вами рецептом салату від кулінарної блогерки Крістін Азізян. Він не тільки апетитний, але ще й дуже швидко готується. На все ви витратите не більше 10-15 хвилин.

Салат з огірками та кукурудзою

Інгредієнти:

огірки свіжі — 250 г;

солоні (мариновані) огірки — 100-120 г;

кукурудза — 300 г;

зелень;

сир твердий — 80-100 г;

майонез — 2 ст. л;

приправи за смаком.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти порізати соломкою або кубиками, змішати і заправити майонезом. Посолити та приправити за смаком.

Такий салат дуже смачний із цибулевими чіпсами, які подаються окремо. Для їх приготування цибулю потрібно порізати на пір'я, посолити, поперчити і додати крохмаль. Добре змішати й обсмажити у великій кількості розпеченої олії, до золотистого кольору. З такими чіпсами салат буде вдвічі смачнішим.

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