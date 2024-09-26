Вкуснятина за 10 минут: рецепт салата с огурцами и кукурузой
Такой салат вдвойне вкуснее, если подать к нему луковые чипсы.
Салат – блюдо, которое способно украсить любой стол. В будние дни свежий и сытный салат станет отличным дополнением к обеду или ужину, а на праздничном столе – дополнительной вкусной позицией в меню. Сегодня делимся с вами рецептом салата от кулинарного блогера Кристин Азизян. Он не только аппетитный, но еще и очень быстро готовится. На все вы потратите не больше 10-15 минут.
Салат с огурцами и кукурузой
Ингредиенты:
- огурцы свежие – 250 гр;
- соленые (маринованные) огурцы – 100-120 гр;
- кукуруза – 300 гр;
- зелень;
- сыр твердый – 80-100 гр;
- майонез – 2 ст. л;
- приправы по вкусу.
Способ приготовления:
Все ингредиенты порезать соломкой или кубиками, смешать и заправить майонезом. Посолить и приправить по вкусу.
Такой салат очень вкусен с луковыми чипсами, которые подаются отдельно. Для их приготовления лук нужно порезать на перья, посолить поперчить и добавить крахмал. Хорошо смешать и обжарить в большом количестве раскаленного растительного масла, до золотистого цвета. С такими чипсами салат будет вдвойне вкуснее.
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