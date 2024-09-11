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Еда

Фантастически вкусно: рецепт салата "Озерная"

салат, морковный салат
Фото: cook_with_me_at_home

Сладкая хрустящая морковь и творог дают необыкновенное сочетание вкусов.

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Салат из моркови с творогом – очень вкусное блюдо с необычным сочетанием вкусом. Он очень легко готовится, и его можно подавать как повседневное блюдо, так и в качестве позиции праздничного меню. Своим рецептом этого салата поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Салат "Озерная"

Ингредиенты:

  • свежая морковь – 2-3 шт.;
  • творог – 300 г;
  • майонез – 4-5 ст. л.;
  • специи: соль, перец — по вкусу,
  • чеснок — 3-4 зубчика.

Способ приготовления:

Помытую и почищенную морковь натереть на терке для моркови по-корейски, чтобы получились длинные ровные полоски. Творог слегка размять вилкой и добавить в морковь.

В майонез добавить специи, выдавить чеснок, перемешать и заправить получившейся массой салат.

Вместо майонеза можно добавить в салат греческий йогурт.

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