Фантастически вкусно: рецепт салата "Озерная"

Сладкая хрустящая морковь и творог дают необыкновенное сочетание вкусов.

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Салат из моркови с творогом – очень вкусное блюдо с необычным сочетанием вкусом. Он очень легко готовится, и его можно подавать как повседневное блюдо, так и в качестве позиции праздничного меню. Своим рецептом этого салата поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Салат "Озерная"

Ингредиенты:

свежая морковь – 2-3 шт.;

творог – 300 г;

майонез – 4-5 ст. л.;

специи: соль, перец — по вкусу,

чеснок — 3-4 зубчика.

Способ приготовления:

Помытую и почищенную морковь натереть на терке для моркови по-корейски, чтобы получились длинные ровные полоски. Творог слегка размять вилкой и добавить в морковь.

В майонез добавить специи, выдавить чеснок, перемешать и заправить получившейся массой салат.

Вместо майонеза можно добавить в салат греческий йогурт.

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