Привет из Италии: рецепт быстрого и полезного салата для тех, кто на диете

Салат получается вкусным и совершенно не вредит фигуре.

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Несмотря на то, что до конца лета осталось меньше недели, солнце и зной не собираются пока что отступать. А что может быть лучше в жаркую погоду, чем вкусный овощной салат, который, к тому же, никак не отражается на фигуре. Рецептом ПП-салата со вкусом Италии поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян. Он очень легко готовится, получается ярким и вкусным.

Итальянский ПП-салат

Ингредиенты:

помидоры черри;

сыр моцарелла;

авокадо;

базилик или шпинат;

оливковое масло;

бальзамический соус;

орешки;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры черри порезать пополам. Авокадо почистить и порезать соломкой или кубиками. Зелень порубить. В глубокой тарелке смешать все ингредиенты, заправить оливковым маслом, бальзамическим соусом, посолить и перемешать. Вкусное и простое летнее блюдо готово!

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