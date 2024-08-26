Привет из Италии: рецепт быстрого и полезного салата для тех, кто на диете
Салат получается вкусным и совершенно не вредит фигуре.
Несмотря на то, что до конца лета осталось меньше недели, солнце и зной не собираются пока что отступать. А что может быть лучше в жаркую погоду, чем вкусный овощной салат, который, к тому же, никак не отражается на фигуре. Рецептом ПП-салата со вкусом Италии поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян. Он очень легко готовится, получается ярким и вкусным.
Итальянский ПП-салат
Ингредиенты:
- помидоры черри;
- сыр моцарелла;
- авокадо;
- базилик или шпинат;
- оливковое масло;
- бальзамический соус;
- орешки;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
Помидоры черри порезать пополам. Авокадо почистить и порезать соломкой или кубиками. Зелень порубить. В глубокой тарелке смешать все ингредиенты, заправить оливковым маслом, бальзамическим соусом, посолить и перемешать. Вкусное и простое летнее блюдо готово!
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