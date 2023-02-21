Ничего сложного. Как приготовить сыр "Моцарелла" дома всего из трех продуктов (видео)

Итальянский сыр моцарелла используется в салатах, для бутербродов и в качестве ингредиента для пиццы.

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Название сыра "моцарелла" происходит с итальянского слова mozzare и переводится как "нарезать", а впервые о нем упоминается еще в 1570 году в кулинарной книге повара Папы Римского Бартоломео Скалли. Моцарелла была блюдом для семейных трапез практически до конца XVIII века, и лишь в это время ее начали делать для продажи в магазинах.

Изначально моцареллу делали из молока черных буйволиц, но затем стали использовать и коровье. Для приготовления моцареллы используется сычужный фермент и молочнокислые бактерии, которые подмешивают в молоко. Первый элемент необходим для свертывания молочного продукта, а второй — для заквашивания. Получившееся сырное зерно нагревают, чтобы отделить сыворотку, а затем перемешивают до образования однородной сырной массы. Это уже готовый сыр, который нужно еще сформировать. Массу вымешивают руками, как тесто, а затем несколько раз помещают в горячую воду для нагрева, чтобы легче формировать сыр. Тесто нарезают на необходимые куски (от больших до размера с черешню) и отправляют в холодный раствор поваренной соли. У готовой моцареллы блестящая и мягкая текстура, он очень вкусный. Приготовить ее дома – довольно просто, для этого понадобится всего три ингредиента и рецепт кулинарного блогера Alina FooDee.

Домашняя "Моцарелла"

Ингредиенты:

молоко сырое, которое не подвергалось термической обработке, лучше всего домашнее – 4 л;

соль – 1 ст. л;

уксус 9% – 8 ст. л.

Способ приготовления:

Молоко (обязательно сырое) влить в глубокую кастрюлю, поставить на огонь. Постоянно помешивая, нагреть его приблизительно до 50 градусов. Температуру лучше всего проверять кухонным термометром.

Продолжая помешивать молоко, добавить в него уксус, от 8 до 10 столовых ложек. Количество добавляемого ингредиента зависит от качества молока. Продолжайте перемешивать. Начнет отделяться сыворотка, а сырная масса постепенно сгустится.

Получившуюся сырную массу собрать в ком и достать из кастрюли. Ее необходимо максимально сжать, чтоб ушла лишняя сыворотка. Так моцарелла получится не водянистой. Сыворотку поставить на огонь и нагреть приблизительно 70 градусов. Когда начнет идти пар, добавить соль и перемешать. Для тех, кто любит более соленую моцареллу, то можно добавить две ложки соли. Получившуюся ранее белую массу снова опустить в сыворотку и перемешать. Затем необходимо достать будущую моцареллу из кастрюли и растянуть ее руками, чтобы она хорошенько просолилась. Чем горячее вода, тем лучше сыр будет тянуться. Снова опустить моцареллу в рассол. Когда она прогреется, то станет эластичной. Достать моцареллу и сформировать из нее шарик. Готовый сыр опустить в ледяную воду, чтобы он стабилизировался и полностью остыл. Готовый сыр получается слегка слоеный, почти без пузырьков.

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