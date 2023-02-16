Тает во рту. Рецепт нежного плавленого шоколадного сыра
В холодильнике такой сыр может храниться до пяти дней.
Нежный плавленый сыр – идеальная намазка на бутерброды по утрам, которая прекрасно сочетается со специями и зеленью. Однако можно приготовить и сладкий плавленый сыр с шоколадом. Как именно, рассказала и показала кулинарный блогер Валерия Велигура.
Шоколадный плавленый сыр
Ингредиенты:
- Домашний творог – 500 гр;
- Яйцо – 1 шт;
- Сливочное масло – 50 гр;
- Сахар – 50 гр;
- Соль – щепотка;
- Сода – 1/2 ч. л;
- Какао – 20 гр;
- Шоколад молочный – 100 гр.
Из этого количества продуктов получается примерно 700 граммов сыра.
Способ приготовления:
Творог, яйцо, сливочное масло комнатной температуры, сахар, соль и соду перебить блендером в однородную массу. Затем посуду поставить все на водяную баню и держать примерно 10 минут, пока масса не станет жидкой. При этом ее постоянно нужно помешивать.
После этого в смесь просеять какао, добавить шоколад и перемешать до однородной консистенции. Перелить получившуюся массу в стеклянную банку или любую другую емкость, накрыть пленкой в контакт и дать полностью остыть. В холодильнике такой сыр может храниться до пяти дней.
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