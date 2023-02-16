Тает во рту. Рецепт нежного плавленого шоколадного сыра

В холодильнике такой сыр может храниться до пяти дней.

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Нежный плавленый сыр – идеальная намазка на бутерброды по утрам, которая прекрасно сочетается со специями и зеленью. Однако можно приготовить и сладкий плавленый сыр с шоколадом. Как именно, рассказала и показала кулинарный блогер Валерия Велигура.

Шоколадный плавленый сыр

Ингредиенты:

Домашний творог – 500 гр;

Яйцо – 1 шт;

Сливочное масло – 50 гр;

Сахар – 50 гр;

Соль – щепотка;

Сода – 1/2 ч. л;

Какао – 20 гр;

Шоколад молочный – 100 гр.

Из этого количества продуктов получается примерно 700 граммов сыра.

Способ приготовления:

Творог, яйцо, сливочное масло комнатной температуры, сахар, соль и соду перебить блендером в однородную массу. Затем посуду поставить все на водяную баню и держать примерно 10 минут, пока масса не станет жидкой. При этом ее постоянно нужно помешивать.

После этого в смесь просеять какао, добавить шоколад и перемешать до однородной консистенции. Перелить получившуюся массу в стеклянную банку или любую другую емкость, накрыть пленкой в контакт и дать полностью остыть. В холодильнике такой сыр может храниться до пяти дней.

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